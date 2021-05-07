2021年，OPPO给自己确立了两个小“目标”，一是要破局高端，随着Find X3系列的发布，以出色的产品力进一步夯实OPPO的高端市场的地位。另外一个目标是万物互融迈向新阶段，正如OPPO创始人陈明永在2021年新年致辞所提到的，“OPPO要从单品智能、垂直场景向融合场景跨越，完成从单一的手机公司到生态型科技公司的跨越，打赢关键转型之仗。”

不难看出，IoT将是OPPO今年在发展高端手机之外的另一个关键的转型方向。目前，OPPO的IoT生态体系将围绕着“核心入口+智能硬件+品质周边”三大圈层打造，覆盖个人娱乐、家庭家居、运动健康等多个场景。其中，智能电视与手机、手表、耳机等是OPPO IoT生态的核心入口，也是OPPO未来会继续发力的自研产品。

5月6日，OPPO线上召开了K9超次元发布会，除了千元5G手机OPPO K9，OPPO还推出了三款IoT新品，包括OPPO智能电视K9、OPPO Enco Air和OPPO手环活力版，展现出OPPO在IoT领域的强劲实力与决心。

OPPO K9：颜值、续航、性能样样在线

OPPO K系列主要针对年轻用户群体，在提供超高性价比的同时，在性能、颜值、拍照等方面又能做到比同价位手机更为出色的体验。

此次推出的OPPO K9秉持了K系列的设计理念，在底部结构、主板布局上进行了优化，把重量控制在172g，厚度控制在了8.0mm，背部经过了弧面设计，长时间握持更舒适，手感更加圆润。另外，手机保留了3.5mm耳机孔，支持边插耳机边闪充的优势。

配色上提供黑桃 K 和幻彩之翼两种，其中黑桃K配色机身采用了更有个性的大字符设计，灵感来源于方程式、赛车、机甲等硬朗科技的未来感和速度感，将几种元素进行重构，采用更有记忆点的图形，展现特立独行的气质和K系列的硬核性能。而幻彩之翼配色采用 Picasuss 膜片，后盖能够在不同角度的光线照射下，反射出极具梦幻的色彩。

屏幕方面，OPPO K9配备一块 6.43 英寸三星 OLED 屏，支持90Hz刷新率和 180Hz 触控采样率，分辨率为2400*1080，PPI为 410，对比度为1000000:1，并支持第六代屏幕指纹。

核心配置方面，OPPO K9搭载高通骁龙 768G 处理器，最高主频为2.8GHz，综合性能提升115%，跑分高达45万分，轻松应对市面上所有3D手游。软件层面支持HyperBoost4.0 的 GPA—AI 变频技术，采用强化学习的 AI 算法模型，结合多维度输入预测游戏负载，自动化的调节 CPU、GPU 频率，达到节省功耗，平衡系统帧率的效果。为避免发热带来的降频问题，OPPO K9加入了增强型大面积 VC 液冷散热及多层石墨片的覆盖，进一步提升散热效果。

此外，OPPO K9手机还采用了65W超级闪充技术，15分钟可充至60%以上，最快38分钟即可充满，充分满足用户利用碎片化时间快速充电的需求。搭配4300mAh大电池，更有超级省电模式保驾护航，有效缓解用户用电焦虑。

影像方面，OPPO K9由6400万像素主+800万像素广角+200万像素微距组成的后置三摄组合，外加3200万像素的前置摄像头，提供了AI证件照、AI焕彩视频美颜、霓虹人像、视频超级防抖3.0、AI一键成片、前后双景录像等功能。在让你获得高质量照片的同时，可大大增强摄影乐趣。

OPPO K9 提供 8+128GB 以及 8+256GB 版本，定价分别为 1999 元和 2199 元，首销预定到手价降至 1899 元和 2099 元。

OPPO智能电视K9：4K超清画质，HDR10+认证，价格更加亲民

HDR10+是新一代超高清电视的高画质标准，通过认证的显示设备，可提供显色更自然、还原更真实、对比更生动、色彩更丰富的观影效果。为用户提供优质的视觉体验，打造私人影院级享受。

而OPPO智能电视K9是截至目前3500元以下唯一拥有HDR10+专业认证的55英寸电视产品，同时支持动态元数据处理，逐帧提供信号，使画面在明暗部呈现更明亮或更深邃的画面效果。配有3840*2160分辨率、60Hz帧率的4K超清画质，93% DCI-P3的广色域与DeltaE<2的高色准丰富了色彩层次细节，让色彩不失生动的同时，过渡自然不刺眼。

除了在画质上的优质表现，OPPO智能电视K9还采用了30W大功率腔体喇叭、支持杜比音效，让声场更开阔，声音更大，打造私人影院级的音效体验。

OPPO智能电视K9还首次发布了ColorOS TV 2.0，在视觉呈现及交互操作上进行全面升级。ColorOS TV 2.0延续OPPO手机无边界的UI风格，具有轻盈、沉浸、流畅、易用、高效的特点。此外，ColorOS TV 2.0对NFC一碰闪投功能作了全新优化升级，扩展支持应用场景智能识别。无论是在OPPO手机上听音乐还是看视频，用手机NFC对NFC遥控器轻轻一碰，即可自动连接电视音响或镜像投屏。

作为此次新品发布的另一亮点，OPPO对K套装同样引人关注。OPPO首次将手机和电视两大品类的新品组合发布，售价仅2999起。

OPPO Enco Air：独特半透明仓体设计，全球首款获得莱茵认证的高性能真无线耳机

在发布会上，OPPO还为消费者带来了新款真无线耳机——OPPO Enco Air。外观上采用了具备磨砂质感的充电仓，视觉高级，握感舒适。并首次在充电仓上盖大胆采用了半透明仓体设计，轻盈透亮，十分吸睛。值得注意的是，OPPO Enco Air是全球首款获得德国莱茵TV“TWS耳机高性能认证”的真无线耳机产品，充分证明其在交互操作性、延迟、稳定性、通话清晰度等与用户体验相关的测试维度上具备优异表现。

OPPO Enco Air支持快速充电，只需充电10分钟，耳机+充电仓音乐就可达8小时续航。完全充满后最高可提供24小时音乐续航，保持电量时刻在线，解决耳机重度用户的电量焦虑。OPPO Enco Air同样具备上佳的音质，其内置12 mm动圈复合镀钛振膜，低音浑厚有力，中高音明亮清晰。配合低音导管的声学机构，有效提升低频量感。同时，OPPO蓝光技术研发专家还为OPPO Enco Air进行科学调音，使其高中低三频均衡自然。并支持AI 深度通话降噪，可以实现更高品质的通话效果，人声更加清澈而清晰。

OPPO Enco Air，拥有四款配色分别为白色、黑色、青色和蓝色，原售价299元，首销当日到手价仅为249元，将于5月11日全渠道开售。

OPPO手环活力版：独家支持微信、支付宝双支付

OPPO 手环是OPPO去年发布的穿戴产品，具有标准版和时尚版两种产品形态。此次发布的OPPO手环活力版新推出了橘色热浪、蓝色风暴两种撞色设计，更具新鲜感与活力感，还新增了5款活力表盘。同时腕带升级，增加运动凹槽和钉扣CD纹设计，运动佩戴更加舒适，OPPO手环活力版当属年轻人首选的腕上潮流单品。

功能方面，OPPO手环系列具有消息推送、来电提醒、支付宝支付等便捷功能，这次更新增了对微信支付的支持，成为了国内首家同时支持微信支付宝双支付的智能手环。原有的OPPO手环标准版和时尚版通过OTA升级也可支持微信支付。有了OPPO手环，日常支付无需拿起手机，抬腕即可轻松搞定。

OPPO手环系列在运动健康方面的诸多功能，包括连续血氧监测、间隔血氧监测和单点主动血氧监测。其中连续血氧监测可实现睡眠8小时监测28800次，精准测量血氧饱和度和呼吸状态。OPPO手环系列还内置多达12种常见运动模式，以及实用的减脂跑、训练助手、久坐提醒等功能。

(责编：赵超、吕骞)