中国联通将携手华为共同举办5G-Advanced技术联合创新发布会
2021年05月14日12:44 | 来源：人民网
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2021年4月，3GPP正式确定5G-Advanced技术演进路标，为下一个五年的5G网络发展规划新蓝图。5月15日，中国联通携手华为共同举办5G-Advanced技术联合创新发布会。聚焦5GtoC/toB未来新产业赛道和业务需求，联合提出“智慧”系列5G-Advanced三大创新技术方案，开启“智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知”三大产业新赛道！
智构新视界
从2G语音、3G移动上网、4G视频到5G的千行百业应用，移动通信不断丰富人们的沟通与生活。全新虚拟互联时代，交互式的大带宽应用例如云游戏、XR、全息通信等将产生超大带宽和超大流量诉求。
智享大上行
过去3/4G下行业务需求创造了庞大的移动互联网产业经济，随着全行业的数字化转型加速，toC/toB上行业务需求爆发，例如高清直播经济、宽带物联、机器视觉等，酝酿出新的上行产业赛道。
智慧超感知
感知也将是无线万物互联网未来的重要能力之一，包括高精度定位、通信融合感知等。5G-Advanced技术开启智慧超感知新赛道，实现万物皆可感知，万物皆可定位。
5G技术将全面演进和增强，更多5G-Advanced精彩内容，5月15日，即将揭晓。
(责编：赵超、吕骞)
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