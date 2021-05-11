5月11日，由广东省能源局指导，华为数字能源技术有限公司和广东省能源研究会主办的“零碳中国行2021-广州”活动正式启航。来自业界的院士、产学研机构代表、智库、政府和企业代表、行业协会与组织、媒体等共聚一堂，探讨如何在碳中和的时代背景下，既做到低碳绿色节能，又实现产业升级。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在大会上发表了致辞演讲，他表示华为将继续围绕瓦特技术、热技术、储能技术、云与AI技术等技术进行融合创新，结合广东科技创新的优势，携手供应商、集成商、客户以及产业组织、标准组织等各方，共同为广东早日实现“碳达峰、碳中和”的目标贡献力量。

华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙发表致辞

以下为侯金龙演讲全文：

尊敬的各位嘉宾，以及线上的各位朋友们，大家上午好！

首先我代表华为公司，对各位的到来表示热烈欢迎。也借此机会，向关心和支持华为数字能源的各位新老朋友表示衷心的感谢！

在当今国际社会，碳中和已成为全世界的共识和使命。全球主要经济体纷纷推行“绿色新政”，已经成为新一轮经济创新发展的驱动力，存在巨大的挑战，但也蕴藏了巨大的商业机会。

对中国来说，碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。它将影响人们生产生活的方方面面。

过去几十年，华为用ICT技术致力于消除全世界的数字鸿沟，丰富人们的沟通与生活。其实，华为从成立之初，就投入了电源类等电力电子产品的研发，目前已应用于170多个国家和地区，服务于全球1/3的人口。华为数字能源致力于消除能源鸿沟，让人们都用上稳定、清洁的能源。

进入碳中和时代，华为数字能源发挥数字技术与电力电子技术这两大领域的优势，将瓦特技术、热技术、储能技术、云与AI技术等技术创新融合，聚焦清洁发电、交通电动化、绿色ICT基础设施、工业与建筑节能、智能配电、储能等领域，加速能源数字化，推动零碳智能社会的建设。

具体来说，重点围绕以下六个方向持续创新、开放合作：

——持续将领先的电力电子技术与数字化技术相结合，将能量流与信息流融合，实现“比特管理瓦特”，推动能源行业数字化转型。

——构建以风光储为主力的清洁能源发电系统，打造以新能源为主体的新型电力系统。将“源、网、荷、储”以及多能互补真正结合起来，使新能源从增量主力发电走向整网存量主力发电，从而驱动化石能源走向清洁能源。

——在用能侧推进交通行业的全面电动化，关键是解决当前消费者的焦虑问题，如充电快捷性、续航的里程焦虑、安全顾虑等。华为将围绕用户体验，打造融合极简、安全可靠、卓越体验的智能电动解决方案，以及“光、储、充”融合、“人-车-桩-路-网”一体化协同的充电与换电网络解决方案。

——随着数字世界的快速发展，ICT基础设施将面临更高的能耗挑战。根据预测，全球数据中心能耗到2025年可达9500亿度电，约占全球总用电量的3%；全球站点能耗到2025年可达6600亿度电，约占全球总用电量的2%。我们将围绕零碳站点、零碳数据中心，打造零碳、高效、智能的绿色ICT基础设施解决方案。

——在以新能源为主体的新型电力系统中，储能将分布在“源、网、荷”的各种场景，起到“蓄水池”和“电网调节器、稳定器”的作用。我们认为，打造极致安全、经济性更好的智能储能系统，通过云BMS（电池管理系统）对电池的全生命周期智能化管理尤为关键。

——构建能源云，提供“源、网、荷、储”以及多能互补的综合智慧能源服务平台，实现“风光发电、储能、充电、工业与建筑节能、站点与数据中心节能、配电网”等场景的智能管理，将能源“发送配用”数据打通，服务全球能源客户。

加速“碳达峰、碳中和”目标的早日达成，需要各行各业的共同努力。华为将坚持开放合作的策略，从技术、产品、产业各个层面，与供应商、集成商、客户等产业链上下游、与产业组织、标准组织等积极开展全方位合作，助力各行各业产业升级，实现最广泛的合作共赢。

最后，非常荣幸零碳中国行活动在广东启航。众所周知，广东是一个极具活力、快速发展的省份，作为改革开放的前沿地和“试验田”， 40多年来在诸多领域先行先试。尤其在科技创新领域，广东的创新能力连续四年领跑全国，正在建设成为全球科技创新重要策源地。我们期待，广东在“绿色低碳新技术新产业”领域再一次成为全国标杆。华为将携手广东各界一起，坚持产学研相结合，推动技术创新，践行绿色发展，为广东省实现“碳达峰、碳中和”的目标贡献力量！

(责编：赵超、吕骞)