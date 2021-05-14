原标题：元保宣布完成近10亿元C轮融资 以智能+技术助力全民保险普惠

日前,国内新晋互联网保险科技平台——元保宣布已完成近10亿元人民币C轮融资,由源码资本领投,凯辉基金及老股东山行资本、北极光创投、启明创投、SIG跟投,元启资本担任独家财务顾问。元保于2020年上线,一年之内已完成C轮融资,刷新了互联网保险的融资速度。

作为科技驱动的新型互联网保险中介,元保拥有全国性的保险经纪牌照,联合国内知名保险公司,基于大数据和AI技术为用户“千人千面”精准匹配保险产品,并提供从健康管理、保险咨询、智能核保、便捷投保到协助理赔的一站式保障服务。上线不到一年,元保已累计获得数百万付费用户,覆盖国内90%以上地区,跻身互联网健康险领域第一梯队。

借助行业领先的智能基础设施,不断打造保险+健康服务生态体系,致力于为更广大人群提供更加优质、数字化的健康保障服务。这正是资本市场看好元保,认为其能够在国内健康险爆发浪潮中持续居于领先的重要原因。

元保主打高性价比的普惠型健康险产品和服务,并提供低门槛的投保方式,创始人兼CEO方锐表示:“互联网保险的意义就是普惠,让更多欠发达地区的普通大众能够通过互联网去接触、了解和购买保险,得到保障。这是一件非常有价值、利国利民的事情。”

凭借领先的技术实力,元保打造的“智能保险大脑”已经构建了1000+的用户标签,不仅可以自动匹配适合的保险产品与健康管理服务,还能依据用户行为习惯提供体验感更好的服务。例如,其专为老年人群体打造的“老人客服专线”,可实现来电优先接入、依据方言智能匹配对应地区客服、智能调慢语速和调大音量,帮助老年人解决沟通困难。

元保的创始团队是一个曾经在网易内部连续创业成功的优秀团队。元保创始人兼CEO方锐曾是网易集团副总裁、集团技术部负责人,先后创立网易支付和网易电商事业部,并担任CEO,是个典型的技术派。方锐表示,本轮融资将主要用于核心技术研发,加快实现可以覆盖全流程、各环节的智能化保险服务,力争把用户体验做到极致。

未来,元保致力于打造“健康+保险+医疗”深度融合的大健康生态平台,通过商业保险连接事前的健康管理和事后的医疗服务,全方位助力全民健康和保险普惠。结合健康管理,连接健康资讯、健康监督、体检和筛查等服务,帮助用户降低疾病风险,助力全民健康;结合医疗管理,连接医药和医院资源为用户提供更便捷、更快速的医疗服务。

尽管保险普惠之路还很漫长,保险的智能+升级也需要极大投入和耐心,但元保做好了长期主义的准备。元保的愿景是做一个全面的健康保障生态,让每个用户都能在元保享受专业的、适合自己、细致入微的健康保障服务。

(责编：赵超、吕骞)