原标题：以龙腾之势迎战“十四五”，一汽奔腾的品牌向上创新之路

4月17日，2021上海国际车展期间，一汽奔腾在上海，以奔腾品牌15年的发展历程、产品与核心技术的演变向大家展示了中国汽车品牌的创新崛起之路。并通过对龙腾计划下一汽奔腾发展布局的宣讲，彰显了自主品牌积极布局“十四五”开局之年的决心与实力，提升了一汽奔腾在中国汽车品牌中的形象。

一汽奔腾轿车有限公司副总经理兼销售分公司总经理王胜利介绍龙腾计划。受访者供图

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，在新经济、新消费、新技术和新开放的大背景下，代表传统制造业的汽车行业仍然是中国经济的支柱型行业。面对发展机遇，在中国一汽紧密围绕“十四五”规划的发展布局下，一汽奔腾协同一汽解放、一汽红旗开启龙腾计划，凭借中国一汽的体系实力，加快企业战略布局，掌握关键核心技术，加快转型升级和高质量发展的步伐。一汽奔腾也将全面创新驱动，推进产品创新、技术创新、管理创新和生态创新，坚决落实中国一汽“831”战略及“3341”行动计划，力求以龙腾之势走好“十四五”开局之年的第一步。

近年来，一汽奔腾一直在积极求变，寻找不断向上的品牌突围之路。此前，一汽奔腾对于自身的发展规划进行了深度调整。以调营销、调产品、调人才架构、调库存、调渠道等五大调整举措，不断进行企业优化，加速了企业的转型升级。其中，在营销调整方面，大力倡导以品牌向上转型、客户经营转型、经销商赋能转型三方协同下的体验式营销方式，旨在以用户为中心，打造丰富的用户生态，拓展品牌与用户之间的关联。还通过一系列跨界的营销方式，如与《奔跑吧》、新华社民族品牌工程办公室、李宁品牌合作等实践，向消费者传递一汽奔腾品牌的核心价值与品牌温度。产品调整方面，重新梳理了自身的品牌架构，主攻8至18万中高端主流乘用车市场。以FMA、FME双技术平台优势赋能，在“设计+技术”的双焕新为驱动力之下，一汽奔腾计划在2021年向国内车市投放共计8款新车型及换代车型，并以B70 和T55为奔腾在轿车及SUV领域打造“新国民双子星”战略同盟，进一步完善产品矩阵，增加各细分市场和产品价格区间的吃水线，实现市场保有量的突破。基层人才架构调整方面，领导班子年轻化一直是中国一汽和一汽奔腾对于管理创新布局的重点。一汽奔腾全面贯彻落实集团人才架构调整策略，提升年轻干部占比，焕发青春、迸发活力，从而加强了一汽奔腾管理层、基层人员架构的良性发展。此外，在库存调整和渠道调整方面，一汽奔腾同样进行了深度创新优化，以稳健的库存指数和合理的渠道建设，形成了车企、经销商、用户三方更加通畅、高效的管理服务链条。

自2006年开始，一汽奔腾与国内汽车市场，与中国汽车产业发展共同成长。15年来，一汽奔腾经历了品牌发展的孵化期，经历了野蛮增长大环境下的成长期，也经历了高质量发展时代下的品牌焕新、产品品质锐化期。接下来，面对机遇与挑战并存的中国汽车市场，在中国一汽以客户为中心，以全面创新驱动为主线的指导思想下，一汽奔腾以中国主流汽车市场的中高端品牌定位为全新出发点，积极推进品牌向上转型升级，构建技术品牌、服务品牌、公益品牌、生态品牌、定制品牌在内的五大品牌矩阵，通过强化创新营销、产品、管理等多方面布局，提升自主品牌影响力。

(责编：李源、董童)