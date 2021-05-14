人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技>>一汽奔腾15周年

一汽奔腾十五周年全新品牌发布会5月18日将召开

2021年05月14日15:15 | 来源：人民网
小字号

5月18日，一汽奔腾将召开“十五周年全新品牌发布会”。届时，一汽奔腾将发布覆盖产品、技术、生态、服务等涵盖多个领域的品牌战略计划，首次回顾“进取不止”十五年，通过不断迭代升级，谱写一汽奔腾在“智能出行”时代的新篇章。

据相关负责人介绍，回顾奔腾品牌的十五年，一汽奔腾在奋进中求变，在逆境中坚持，在平稳中创新，在考验中行远。

15年前的5月18日，第一代奔腾B70（代号C301）问世；12年前，奔腾B50获得“年度中级车奖”“年度最佳品质车型奖”在内的20余个奖项；2010年，奔腾B70交付给“两会”国宾车队，作为全国“两会”贵宾指定用车。随后的几年里，奔腾B90、X80陆续发布，冲击自主阵营高端市场。2018年开始，奔腾T系列SUV在销量上取得了不错的成绩。

据介绍，在摸索中前进的一汽奔腾稳抓自主创新，致力于“了解消费者，服务消费者，回馈消费者”；同时狠抓智能变革，屡增越级功能。

15岁，对于一个企业来说，是从蛰伏走向自信强大的关键节点。15年来，一汽奔腾兼顾了发展的速度和质量，产品品质、品牌形象、用户口碑获得长足进步和明显改善。2019年7月，一汽集团发布“龙腾计划”，从资源、技术、产品、采购等方面，对红旗、奔腾等自主品牌进行全方位的支持。2020年5月，一汽奔腾进行了深度改革调整，通过资产重组，“新奔腾”集中于产品研发和营销服务，建立起了一个以创新为驱动力的全新企业架构。“新奔腾”将“聚焦主业，轻装上阵”，做轻资产运营的“造车新势力”。

相关负责人表示，十五年蓄势待发，一汽奔腾亟待用一次全方位、全景化的展现，来向中国汽车市场证明自己的新风貌。

(责编：李源、董童)

分享让更多人看到

推荐阅读
混合动力乘用车免征购置税新规：纯电续航不得低于43km
　　人民网北京5月14日电 （赵超）日前，工信部、财政部、税务总局联合发布《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（下称《公告》）。《公告》调整了相关标准，有助于新能源汽车产业逐步从政策驱动转为市场驱动。…
助力农业高质量发展 专家学者热议供销合作品牌发展良策
　　人民网北京5月14日电 （许维娜）如何加强供销合作品牌建设？日前，多位专家学者在“2021年中国品牌发展国际论坛供销合作行业品牌建设分论坛”上就“新发展格局与农业品牌高质量建设”“供销合作社品牌培育机制与路径建设”“供销合作社品牌建设经验分享”等议题展开深入研讨交流，共同探讨品牌兴农之策。 与会专家学者一致认为，供销合作社在品牌资源整合、带农强农方面有着独特的优势，应注重品牌引领，推进绿色兴农、品牌强农，整合系统资源，进一步提升品牌内涵、提高品牌溢价，服务双循环新发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部