5月18日，一汽奔腾将召开“十五周年全新品牌发布会”。届时，一汽奔腾将发布覆盖产品、技术、生态、服务等涵盖多个领域的品牌战略计划，首次回顾“进取不止”十五年，通过不断迭代升级，谱写一汽奔腾在“智能出行”时代的新篇章。

据相关负责人介绍，回顾奔腾品牌的十五年，一汽奔腾在奋进中求变，在逆境中坚持，在平稳中创新，在考验中行远。

15年前的5月18日，第一代奔腾B70（代号C301）问世；12年前，奔腾B50获得“年度中级车奖”“年度最佳品质车型奖”在内的20余个奖项；2010年，奔腾B70交付给“两会”国宾车队，作为全国“两会”贵宾指定用车。随后的几年里，奔腾B90、X80陆续发布，冲击自主阵营高端市场。2018年开始，奔腾T系列SUV在销量上取得了不错的成绩。

据介绍，在摸索中前进的一汽奔腾稳抓自主创新，致力于“了解消费者，服务消费者，回馈消费者”；同时狠抓智能变革，屡增越级功能。

15岁，对于一个企业来说，是从蛰伏走向自信强大的关键节点。15年来，一汽奔腾兼顾了发展的速度和质量，产品品质、品牌形象、用户口碑获得长足进步和明显改善。2019年7月，一汽集团发布“龙腾计划”，从资源、技术、产品、采购等方面，对红旗、奔腾等自主品牌进行全方位的支持。2020年5月，一汽奔腾进行了深度改革调整，通过资产重组，“新奔腾”集中于产品研发和营销服务，建立起了一个以创新为驱动力的全新企业架构。“新奔腾”将“聚焦主业，轻装上阵”，做轻资产运营的“造车新势力”。

相关负责人表示，十五年蓄势待发，一汽奔腾亟待用一次全方位、全景化的展现，来向中国汽车市场证明自己的新风貌。

(责编：李源、董童)