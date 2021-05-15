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央企已在雄安新区设立子公司等机构100余家

2021年05月15日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月14日电  （记者刘志强）记者日前从国务院国资委获悉：目前，中央企业围绕前沿信息技术、基础设施建设、先进生物技术、现代服务业、能源、新材料等高端高新产业，已在雄安新区设立子公司、分公司及各类分支机构100余家，在参与雄安新区启动区建设和起步区重大基础设施建设方面取得重要进展和积极成效。

　　国资委要求中央企业立足地方所需、发挥央企所长，进一步深化央企与地方的合作，更好服务京津冀协同发展战略，助力疏解北京非首都功能，支持雄安新区建设发展。

　　据了解，国资央企下一步将充分利用中央企业在能源、电力、通信、轨道交通等领域的产业基础和专长特长，加大基础设施和重点工程建设投入；强化创新引领，在雄安加快布局一批国际一流的新型科研机构、高新技术企业，建设一批重点实验室、工程研究中心等。

　　同时，国资央企将以国企改革三年行动为契机，加大市场化改革力度，积极打造雄安高质量发展新引擎；坚持绿色优先，推动智慧城市建设，助力雄安构建绿色生态宜居美好家园。

　　在日前举办的中央企业贯彻落实京津冀协同发展战略支持雄安新区发展暨央地合作座谈会上，多家央企表示，要高标准高质量投身新区建设，全力推动各类资源要素向雄安新区配置聚集，不断拓展合作领域，加强创新平台、总部经济、产业集群建设，在落实京津冀协同发展战略中充分发挥带动示范作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月15日 01 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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