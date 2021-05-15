本报北京5月14日电 （记者曲哲涵）为贯彻党的十九届五中全会精神，落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，近日，中央财政下达2021年支持学前教育发展资金预算198.4亿元，较上年增加10亿元，增幅5.31%。

为支持和引导地方加快提升学前教育质量，从2021年起，在继续支持扩大普惠性资源供给、健全普惠性学前教育经费投入机制、巩固幼儿资助制度基础上，支持学前教育发展资金新增“支持提高保教质量”的支持方向，重点改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，同时对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的城市优质园和乡镇公办中心园给予支持。财政部要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，继续加大对脱贫地区的支持力度，加大对积极推动普惠性民办园发展的地区的支持力度。

从2011年起，财政部会同教育部等部门支持各地实施了三期学前教育行动计划。据统计，2011—2020年中央财政累计安排支持学前教育发展资金1530亿元，带动地方加大投入力度，持续扩大普惠性教育资源供给，深化体制机制改革，建立健全幼儿资助制度，加快推进学前教育事业发展。2020年，全国学前三年毛入园率达到85.2%，比2010年的56.6%提高了28.6个百分点，如期实现既定目标。

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 04 版）

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