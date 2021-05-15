本报记者 孔德晨

今年一季度，商业银行运行情况如何？助力实现碳中和、碳达峰目标，商业银行该怎么做？日前，银保监会发布了今年一季度银行业主要监管指标数据，并着重介绍了商业银行绿色金融服务发展情况。数据显示，一季度商业银行累计实现净利润6143亿元，同比上升2.4%，银行业总资产稳健增长，一些银行机构已成立绿色金融委员会，推动绿色金融服务，实现社会可持续发展。

提升服务实体经济质效

根据银保监会11日发布的数据，今年一季度末，中国银行业金融机构本外币资产329.6万亿元，同比增长9.0%。其中，大型商业银行本外币资产134.1万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长8.1%；股份制商业银行本外币资产59.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长9.1%。

“银行业总资产稳健增长。”银保监会有关负责人介绍，商业银行利润平稳，保持较强风险抵补能力。一季度商业银行累计实现净利润6143亿元，同比上升2.4%，平均资本利润率为11.28%，较上季末上升1.8个百分点；商业银行贷款损失准备余额为5.2万亿元，较上季末增加2346亿元；拨备覆盖率为187.14%，较上季末上升2.67个百分点。

信贷资产质量基本稳定——一季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加868亿元，不良贷款率1.8%，较上季末下降0.04个百分点；正常贷款余额151.8万亿元，其中正常类贷款余额148.1万亿元，关注类贷款余额3.7万亿元。

流动性水平保持稳健——一季度末，商业银行流动性覆盖率为141.77%，较上季末下降4.7个百分点；流动性比例为58.46%，较上季末上升0.05个百分点。

银保监会统信部副主任刘志清表示，今年以来，银保监会持续深化金融供给侧结构性改革，大力提升金融服务实体经济质效，优化金融资源配置效率。“一季度银行保险机构投入实体经济的各项资金增长合理适度、效率显著提升，较好满足了实体经济恢复发展需要。”

全力支持“碳达峰”“碳中和”

“十四五”时期，中国生态文明建设将进入以降碳为战略发展方向，促进经济社会发展全面绿色转型的关键时期，这也督促金融机构加快转型。在此期间，银保监会采取哪些措施更好实现碳达峰目标？

“过去这几年，我们非常鼓励银行保险机构开展绿色信贷、绿色保险，这方面也取得了很好的成绩，有的银行也加入了赤道原则，有的银行也采取了实质性的措施来支持减碳、减排放。”银保监会党委委员、副主席肖远企介绍，具体来看，银保监会要求银行保险机构加强数据积累，做好现阶段数据积累的完备性，同时回溯过去，把过去的尽量补上；第二，建立绿色金融的标准；第三，要对可持续性发展的企业，对从事碳达峰、碳中和、帮助减排方面相关工作的企业，给予信贷支持，并在保险合同方面，给予相应的激励。

中国银行业协会副秘书长郭三野介绍，银行业协会于2014年成立了绿色信贷业务专业委员会，委员会在推动绿色信贷业务发展、搭建交流平台、宣传推广绿色信贷业务、加强绿色信贷能力建设等方面做了一些引领性的工作。“举例来看，2014年我们配合银保监会组织29家主要银行在福州签署了绿色信贷共同承诺；过去4年里，协会对21家主要银行与金融机构，包括国开行、进出口银行、农发行等政策性银行以及6家国有大行和12家股份制银行开展了绿色银行评价工作。”郭三野说。

郭三野表示，目前银行业协会已经筹备成立中国银行业支持实现碳达峰、碳中和目标工作组，同时制定了2021-2025年工作组规划，组织编写了《中国银行业支持实现碳达峰和碳中和目标的联合倡议》，目前正在邀请各主要会员单位联合签署该倡议。

绿色产业获重点“关照”

“绿色发展、可持续发展已经成为推动我国经济增长的新引擎，而绿色金融是促进可持续发展重要的、必要的保障，也是推进绿色发展的路径之一。”银保监会办公厅副主任张忠宁介绍，目前，一些银行机构在绿色金融服务方面已取得了积极进展。

华夏银行党委书记、董事长李民吉介绍，作为最早建立独立绿色金融工作机制的商业银行之一，华夏银行成立了绿色金融管理委员会，总行设立绿色金融中心，分行设立绿色金融部，专业服务大幅提升。“截至2020年末，华夏银行绿色信贷余额超过1800亿元，比2016年末翻了两番，2020年增速达到了51%，4年复合增速达到了48.5%，绿色信贷占比领先同类银行，其中应对和适应气候变化的融资比例超过80%。”

浦发银行党委副书记、副董事长、行长潘卫东表示，发展绿色金融已成为浦发银行重要战略之一。针对“双碳”目标，浦发银行成立了绿色金融业务推进委员会，同时设立绿色金融中心统筹推进全行绿色金融业务发展，在风险可控情况下全力支持绿色产业发展。2020年末，全行绿色信贷余额2628亿元，包括股、债、贷在内的绿色金融业务规模超过5000亿元。

“银行是具有高度社会责任感的行业，我们希望通过技术、责任和专业能力，为所有能够带来绿色变化和发展的行业、企业、个人提供最好的金融服务。”潘卫东说。

(责编：胡永秋、牛镛)