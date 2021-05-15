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财政资金198.4亿元支持学前教育

2021年05月15日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月14日电  （记者汪文正）记者从财政部获悉，近日，中央财政下达2021年支持学前教育发展资金预算198.4亿元，较上年增加10亿元，增幅5.31%。

　　为支持和引导地方加快提升学前教育质量，从2021年起，中央财政在继续支持扩大普惠性资源供给、健全普惠性学前教育经费投入机制、巩固幼儿资助制度基础上，支持学前教育发展资金新增“支持提高保教质量”的支持方向，重点改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，同时对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的城市优质园和乡镇公办中心园给予支持。在分配资金时，中央财政认真落实中央关于“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”的要求，继续对“三区三州”等脱贫地区给予倾斜。

　　据了解，从2011年起，财政部会同教育部等部门支持各地实施了三期学前教育行动计划。2011-2020年，中央财政累计安排支持学前教育发展资金1530亿元，带动地方加大投入力度，持续扩大普惠性教育资源供给，深化体制机制改革，建立健全幼儿资助制度，加快推进学前教育事业发展。

(责编：胡永秋、牛镛)

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