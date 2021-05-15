新华社北京5月14日电 （记者申铖）记者14日从财政部了解到，财政部、海关总署、税务总局近日发布公告称，自2021年6月12日起，对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税。

公告主要涉及三种成品油，主要包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青等进口产品。据悉，混合芳烃、轻循环油和稀释沥青通常含有较多芳烃或沥青成分，一般不用作燃油。近年来，少数企业大量进口，加工生产为不符合国家标准的燃油，流向非法经营渠道，危害成品油市场公平，存在较大社会安全隐患，造成环境污染。

财政部相关负责人表示，为解决上述问题，国内已将有关产品纳入消费税征收范围，三部门此次发布公告，对部分成品油征收进口环节消费税，有利于规范市场秩序，促进公平竞争。公告仅涉及消费税的征、退（免）税政策，不涉及其他贸易管理政策。企业购进并使用上述产品生产乙烯、芳烃类化工产品，适用燃料油或石脑油现行消费税退（免）税政策，不会增加合规生产经营企业的税负。

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