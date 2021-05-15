人民网北京5月15日电 （赵竹青）在航天五院总体设计部“天问一号”火星探测器副总设计师贾阳的案头，摆放着一枚精美无比的蓝色蝴蝶标本。而火星车的设计灵感，便正是来自这枚蝴蝶。

无线电成了“蝴蝶”的复眼，天线成了“蝴蝶”的触须。而火星车的车标，也是来自于800年前的大金国印章。科学家一旦浪漫起来，便会进入到我们无法想象的诗意中。

“一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。”这就是著名的“蝴蝶效应”。那么，让全球瞩目的“祝融号”这只“火星蝴蝶”，后续又会给我们带来什么意想不到的发现和惊喜呢，让我们一起拭目以待吧。

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