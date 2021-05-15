投资者看好中国市场机会
2021年05月15日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月14日电 （记者李婕）长江商学院日前发布的最新一期《投资者情绪调查报告》显示，今年第一季度全球经济呈现恢复趋势，中国经济表现尤为抢眼，仍是全球重要投资标的。
报告指出，受访者对经济的乐观预期主要源自两方面：一是疫苗大规模接种使经济发达地区疫情得到一定程度控制；二是全球经济从去年下半年就开始复苏，在今年第一季度同样维持了这种回弹趋势。
长江商学院副院长刘劲表示，得益于中国率先有效控制疫情，中国成为2020年唯一实现正增长的主要经济体。近几个月来，中国贸易出口增长迅速，经济基本面表现良好，市场机会被持续看好。
(责编：王紫、吕骞)
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