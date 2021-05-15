人民网北京5月15日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉， 5月1日至10日，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称“长江办”）组织长江渔政特编执法船队联合沿江各省（市）渔政、公安等部门，开展跨省交界水域及非法捕捞高发水域专项执法检查行动，查办涉渔违法案件178起，行政处罚11.99万元。

据了解，为切实加强长江流域重点水域禁捕执法监管，严厉打击各类非法捕捞行为，维护禁捕秩序，确保长江“十年禁渔”起好步、管得住， 长江办组织部省共建共管渔政基地30名执法人员随长江办12艘直属渔政船进行交叉巡航督查。

此次行动紧盯“五一”长假重点时段，聚焦跨省交界非法捕捞多发高发隐患水域，对长江流域上中下游和鄱阳湖、洞庭湖开展执法检查。行动期间累计出动执法船艇1955艘次、执法人员32392人次，清理涉渔“三无”船舶81艘、违规网具3027顶，查办涉渔违法案件178起，查获涉案船舶28艘、涉案人员121人，行政处罚11.99万元，司法移送20人。

据介绍，下一步长江办将继续针对长江流域重点水域、重点时段，通过开展“四清四无”（即无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖。）回头看、重要水生生物栖息地检查等专项执法行动，持续加大工作力度，压紧压实属地监管责任，严厉打击各类非法捕捞行为，切实维护长江流域禁捕水域秩序。

(责编：王连香、吕骞)