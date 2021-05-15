新华社天津5月15日电（记者周润健）天文科普专家介绍，5月17日，神秘的水星将迎来“东大距”。对于我国来说，本次“大距”的观测条件很理想。届时，如果大气透明度好，我国感兴趣的公众有望在日落后的西北方低空凭借肉眼目睹到水星的“芳容”。

天津市天文学会理事、天津科学技术馆天文科普专家宋媛媛介绍，水星是太阳系大行星中距离太阳最近的行星，它几乎经常被“淹没”在黄昏或黎明的太阳光辉里。从地球上看去，水星仿佛总在太阳两边摆动。平时人们很难看到它，只有在“东大距”和“西大距”附近时才可一见。所谓“大距”，即在地球上所见的地内行星（水星、金星）和太阳间的角距离（距角）达到最大位置。距角也叫行星与太阳对地心的张角。水星与太阳的距角从不超过28度。我国古代把30度角称为“一辰”，故把水星也叫做“辰星”。

大距时，水星在太阳东边称“东大距”，在太阳西边称“西大距”。“东大距”时，可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星；“西大距”时，水星则在黎明时的东方低空出现。

“水星是行星中公转周期最短的，约为88天，与地球的会合周期约为116天。每个会合周期会出现‘东大距’和‘西大距’各一次，因此大多数年份都会有6次水星‘大距’，7次的情况比较少见。2021年水星共有6次‘大距’，是观测水星的最佳时机。”宋媛媛说，“本次‘大距’是今年水星的第二次‘东大距’，届时，它与太阳的角距离可达22度，日落时地平高度为19度，亮度约0.5等，观测条件不错。”

宋媛媛提醒说，如果大气透明度足够好，我国各地感兴趣的公众可以在日落后30分钟至50分钟时间里，在西北方低空，用肉眼或借助望远镜观赏这颗距离太阳最近的大行星。

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