人民网北京5月15日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，2021年全国纳税信用评价工作已于近日结束，共有3300多万户企业纳入此次评价。评价结果显示，我国企业整体纳税信用状况继续保持稳中向好态势。

目前，税务部门每年依据采集到的企业日常税收遵从记录，通过诚信意识、遵从能力、实际结果和失信程度4个维度、近100项评价指标，对企业上一年度纳税信用状况进行评价，评价结果分为A、B、M、C、D五级。其中，A级为年度评价指标得分90分及以上的；B级为年度评价指标得分70分及以上、不满90分的；M级为新设立企业、评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的；C级为年度评价指标得分40分及以上、不满70分的；D级为年度评价指标得分不满40分的或者直接判级确定。

此次纳税信用评价结果呈现以下3方面特点：

A级企业数量和占比明显上升。A级企业275万户，占评价总户数的8.28%，较去年提高了2.4个百分点，A级企业数量和占比从2018年开始已连续保持增长。

B级和M级企业数量增加。B级和M级企业共2747万户，增加258万户，占评价总户数的82.58%。

C级和D级企业占比下降。C级和D级企业共304万户，占评价总户数的9.14%,占比较去年降低0.34个百分点。

国家税务总局纳税服务司纳税信用管理处处长耿铁鹏表示，随着我国社会信用体系建设的不断推进，良好的纳税信用逐步成为企业参与市场竞争的金字招牌。当前，纳税信用评价结果应用向多领域扩展，守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域享有越来越多的优惠和便利。企业纳税信用整体状况稳中向好，说明广大纳税人依法诚信纳税的意识、能力都在增强，纳税信用管理在社会信用体系建设方面的作用越来越突出。

与此同时，税务部门提醒广大纳税人，纳税信用评价结果发布后，对于2020年发生的逾期申报缴税等四类失信情形，纳税人能够主动纠正且符合有关条件的，仍可在2021年底前向主管税务机关提出纳税信用修复申请，改善自身纳税信用状况。

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