李彤 黄盛

今天，是我国第三届“5·15全国投资者保护宣传日”，活动的主题是“心系投资者，携手共行动——守初心担使命，为投资者办实事”。投资者保护关联着千行百业，牵系着千家万户，是构建多层次资本市场体系的重要组成部分，更是资本市场健康发展的关键一环。

当前，“制度健全、精准有效、内外协同”的投资者保护工作格局正在加速形成，完善资本市场基础设施、提高上市公司质量、完善投资者保护体系，让投资者的获得感进一步增强，成为推动我国经济高质量发展的鲜活实践。

夯实资本市场基础设施

让投资者获得更丰富的产品和更优质的服务

三十年来，我国资本市场从无到有、从小到大、从单一到多层次，其基础设施不断完善，逐步解决了深层次的结构性、机制性问题，构建了不断成熟的市场体系。

我国资本市场基础设施体系的日渐丰富，不仅增强了服务实体经济的能力，扩大了在全球市场的竞争力和影响力，也丰富了产品供给和优质的服务，为投资者带来广阔的交易视野与投资舞台，提升了交易便利性、市场流动性和投资者活跃度。

数据显示，2020 年沪、深两市全年成交额 206.83 万亿元，同比增长 62.3%。基础设施体系的建立和改革，也推动了我国债券和期货市场的规模体量跻身全球前列。2020年，我国期货市场成交量和成交额同比增长55.29%和50.56%，成交量占全球期货市场总成交量的13.2%，较2019年提升了1.7个百分点。

交易活跃度的背后，是资本市场对广大投资者吸引的体现。数据显示，截至今年4月末，A股投资者总数合计约1.86亿，其中自然人1.85亿，非自然人43.12万。今年4月，A股新增投资者数169.14万，同比增加3.11%。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇在接受人民网采访时表示，夯实资本市场基础设施，把好资本市场的关口，能够让市场主体的价值创造能力，通过良好的市场秩序、完善的市场机制反映到交易价格上去。

“资本市场反映了市场主体创造价值的能力，能够让投资者在理性价值投资中获得合理回报，获得更丰富的产品和更优质的服务。同时，进一步发挥资本市场的流通功能，能够赋能实体经济发展。” 顾炜宇说。

提高上市公司质量

让投资者在经济成长红利下实现价值投资

作为资本市场健康发展的基石和支柱，上市公司整体质量是衡量一个国家资本市场成熟与否、质量高低的重要标准，是让投资者更好分享经济成长红利的关键。

“做高质量的上市公司，要‘诚实守信规范运作，专注主业稳健经营’，让公司治理从外部推动转变为内部行动自觉。”在此前召开的“第二届北京市西城区企业上市主题交流活动”上，中国上市公司协会党委书记、执行副会长宋丽萍表示，要寓自律管理于服务，扎实推动提高上市公司质量，不断完善和提升治理有效性及规范化运作水平。宋丽萍表示，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员都应各尽其责，忠实勤勉履职，积极回报投资者。

近一段时间以来，一系列提升上市公司质量的举措在陆续落地。2020年10月，国务院发布了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量作出全面部署。证监会在2020年底启动了上市公司治理专项行动，提高上市公司治理整体水平。证监会还在今年3月份，发布了修订后的《上市公司信息披露管理办法》，提升上市公司信息披露质量，推动投资者在更规范、更透明的市场中进行价值投资。

对上市公司违法违规行为的监管机制也在加速完善。不仅新修订的《证券法》强化了财务造假等严重违法违规行为的法律责任，证监会也集中优势资源查办财务造假等案件。

数据显示，2020年证监会办理上市公司财务造假等违法行为案件59起，占办理信息披露类案件的23%，向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件21起。

顾炜宇认为，上市公司的高质量发展最终会让投资者的投资风险变小，让投资者更有获得感。上市公司主动了解投资者需求，引导投资者回归价值投资，能够与投资者实现互利共赢。

完善投资者保护体系

让投资者更安全放心地长期投资

在第三届“5·15全国投资者保护宣传日”期间，中国证券业协会发布了《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券公司投资者教育工作评估指南》《2020年度证券公司投资者服务与保护报告》等内容，进一步规范和引导证券公司完善投资者保护，营造长期投资的市场氛围。

当前，倡导理性投资文化，维护投资者合法权益，正成为社会各界的共识。对于未来加大投资者保护的发展方向，由中国证监会组织编写的《中国资本市场三十年》一书提到，要在资本市场各业务领域和改革创新中全面嵌入中小投资者保护要求。到2035年，“制度健全、精准有效、内外协同”的投资者保护工作格局基本形成，多层级的投资者保护制度体系基本完善。

多层级的投资者保护，需要不断进行制度创新。目前，新《证券法》投资者保护相关配套措施正在落地。同时，证监会也在加快推动《刑法》修订，通过代表人诉讼、行刑衔接等手段加大对投资者的保护。

在投资者教育上，相关部门创新开展了多层次的投资者教育活动，加速了知识普及教育。“一会、一局、一司、一校”投教合作机制在今年推出，多地证监局、券商及高校形成了投教工作合力，持续推动投资者教育纳入国民教育体系。

多位业内人士对人民网表示，近来股票质押风险有序缓释，风险类上市公司显著压降，债券违约风险稳妥处置，“伪私募”等相关风险分类化解……这些都为保护投资者建起了“防火墙”，为理性投资搭起了“保护伞”。

“资本市场直接关乎上亿家庭、数亿人的利益，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是资本市场监管工作人民性的具体体现。”证监会主席易会满在《中国资本市场三十年》中表示，要将保护投资者合法权益贯穿于监管各环节、全流程，增强广大投资者的获得感。

(责编：王连香、章斐然)