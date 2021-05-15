人民网北京5月15日电 （记者杜燕飞）财政部、海关总署、税务总局近日发布公告称，自今年6月12日起，对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税。

公告主要涉及三种成品油，主要包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青等进口产品。据悉，混合芳烃、轻循环油和稀释沥青通常含有较多芳烃或沥青成分，一般不用作燃油。近年来，少数企业大量进口，加工生产为不符合国家标准的燃油，流向非法经营渠道，危害成品油市场公平，存在较大社会安全隐患，造成环境污染。

财政部相关负责人表示，为解决上述问题，国内已将有关产品纳入消费税征收范围，三部门此次发布公告，对部分成品油征收进口环节消费税，有利于规范市场秩序，促进公平竞争。公告仅涉及消费税的征、退（免）税政策，不涉及其他贸易管理政策。企业购进并使用上述产品生产乙烯、芳烃类化工产品，适用燃料油或石脑油现行消费税退（免）税政策，不会增加合规生产经营企业的税负。

对此，金联创成品油分析师李旭表示，就市场而言，进口成本的增加将造成轻循环油和混合芳烃的价格上涨，导致进口规模缩减，很可能出现替代原料增加的情况。对于我国轻循环油和混合芳烃贸易活跃的华南及华东地区来说，这一政策的实施等于对调和油品市场进行了一次“洗牌”。

李旭同时认为，对于国内各大炼厂来说，对轻循环油和混合芳烃征收进口环节消费税，国内油品供应或将紧张，成品油价格将显现上涨势头。

在隆众咨询分析师丁旭看来，目前，国内轻循环油进口和使用量大大超过混合芳烃，柴油市场价格低估，对其征收进口环节消费税，可能使柴油价格的涨幅短期超过汽油。

“企业购进并使用上述产品生产乙烯、芳烃类化工产品，适用燃料油或石脑油现行消费税退（免）税政策，这会是未来进口相关产品的主要去向，同时缴纳相应消费税后进入国内炼油厂也成为重要方向。”丁旭表示，对炼油厂而言，在进口环节交纳原料消费税或是在成品油出厂环节交纳，因为税费抵扣的缘故，成本并无显著变化，受征税政策影响较小。

(责编：王连香、吕骞)