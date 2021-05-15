新华社呼和浩特5月15日电（记者朱文哲）日前，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市的中国长城（内蒙古）自主安全智能制造基地下线内蒙古首台国产自主安全计算机，标志着网络信息化产品自主安全生产线正式建成投产。

此次投产的生产线完全由我国自主设计，拥有自主知识产权，生产的产品将解决我国网络信息工程配套保障生产线工业控制系统底层安全问题。

鄂尔多斯市副市长刘晓峰说，项目的建成投产将对内蒙古及鄂尔多斯市培育壮大数字经济、加快推动新旧动能转换具有重要作用。

据悉，该生产线具备年产30万台一体机、台式机、笔记本、服务器等国产终端产品能力，为网络信息化产品稳定制造及产业链安全提供坚实保障。

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