新华社北京5月15日电（记者王雨萧）记者15日从国家税务总局获悉，2021年全国纳税信用评价结果显示，我国企业整体纳税信用状况继续保持稳中向好态势，A级企业数量和占比明显上升。

国家税务总局纳税服务司纳税信用管理处处长耿铁鹏介绍，此次共有3300多万户企业纳入评价，评价结果显示，A级企业275万户，占评价总户数的8.28%，较去年提高2.4个百分点；B级和M级企业共2747万户，增加258万户；C级和D级企业共304万户，占评价总户数的9.14%,占比较去年降低0.34个百分点。

据了解，税务部门每年依据企业日常税收遵从记录，通过诚信意识、遵从能力、实际结果和失信程度4个维度、近100项评价指标，对企业上一年度纳税信用状况进行评价，评价结果分为A、B、M、C、D五级。其中，A级为年度评价指标得分90分及以上的；B级为得分70分及以上、不满90分的；M级为新设立企业、评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的；C级为得分40分及以上、不满70分的；D级为得分不满40分的或者直接判级确定。

耿铁鹏提醒，纳税信用评价结果发布后，对2020年发生的逾期申报缴税等四类失信情形，纳税人能够主动纠正且符合有关条件的，仍可在2021年底前向主管税务机关提出纳税信用修复申请，改善自身纳税信用状况。

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