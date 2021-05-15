粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略之一。近年来，作为中国人寿集团成员单位，广发银行立足湾区总部优势主动作为，把服务实体经济和服务国家重大区域战略紧密结合，全力打好金融“组合拳”，助力粤港澳大湾区建设提速增效。

立足湾区总部优势 精准滴灌促进湾区互联互通

要致富，先修路。改革开放让广东成为了高速公路里程突破一万公里的“基建狂魔”。其中最为密集、投资额最大的就是粤港澳大湾区交通网络体系，形成了“三小时经济圈”，极大地促进了湾区内的互联互通。

广发银行作为总部设在广州的全国性股份制银行，以广州为总部，向大湾区辐射覆盖了276家网点，服务深入延伸到各地市县区。在2020年香港分行开业后，成为首家在大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖的股份制银行。广发银行成立于湾区、崛起于湾区，更以金融精准滴灌基础设施建设为己任，促进湾区互联互通，助力湾区经济发展。

2020年，大湾区基础设施建设受到了新冠肺炎疫情的影响。广东省南粤交通投资建设有限公司作为湾区基建的“主力军”，在复工复产、施工进度、资金流动等方面也受到影响。为积极响应国家相关部门推出的金融政策，助力企业复工复产，广发银行以担当作为的社会精神，为南粤交通公司高效落实延期还本付息工作，缓解企业各项目因受疫情及全国高速公路免费时间延期政策而产生的还款资金压力，迅速完成存量浮动利率贷款定价基准转换工作，同时进一步降低新增贷款利率，继续释放贷款市场报价利率改革政策红利，切实降低企业项目综合融资成本。截至目前，南粤交投系列银团置换贷款项目已累计投放69亿元。

据了解，2020年度，广发银行战略客户在广东省内核批基础设施项目融资19个，合计核批金额768.3亿元，已投放87.2亿元，在广东省基础设施项目融资领域取得显著成效，支持了包括南粤交通、惠州深能港务、广东电网等重大项目，预示着广发银行支持大湾区基础设施建设、保障民生的努力取得了突破性进展，体现了广发银行持续围绕发展战略目标，兑现了全面支持服务粤港澳大湾区提速发展的服务承诺。

加速大湾区对外连接 助力建设大湾区

为加速全球化进程，扩大进出口，促进中外贸易，《关于建设世界一流港口的指导意见》重点指出了建设湾区世界级港口群的目标方向。为促进湾区对外连接，广发银行精准施策，为深圳盐田港旗下惠州港荃湾港区煤炭码头建设项目提供国家级银团贷款，金额达17.8亿元。

据悉，深圳盐田港年吞吐量连续11年超过1000万标箱。其中惠州港荃湾港区煤炭码头建设项目是为完善珠三角地区沿海港口煤炭接卸码头布局，可解决深圳能源及沿京九铁路线各电厂、中海油惠州石化基地等的用煤需求，缓解珠三角用电紧张局面。该项目极大地缓解了湾区能源资源的需求，为大湾区经济继续腾飞提供了有力的后勤保障。

据广发银行相关人士介绍，银行深耕湾区33年，在落实“六稳”“六保”、服务粤港澳大湾区实体经济、保障民生和经济发展和大型基础设施建设等方面硕果累累。为真抓实干，以更有效的工作措施投入大湾区建设，广发银行制定并深入落实“粤港澳大湾区综合金融服务三年行动方案”，截至2020年末，湾区内各分行本外币存款达5657.4亿元，较年初增长19.9%，本外币贷款（含信用卡）达4562.4亿元，较年初增长16.3%，发展速度超市场平均水平。贷款规模同业进位，并成为广东省发改委重点领域项目建设贷款合作银行；业务资格取得突破，中标广东省级非税收入代收银行资格，成为具有广东省级国库集中收付业务“双重资格”的代理银行；金融创新积极开展，广发银行依托湾区平台，成为实现跨境金融区块链服务平台系统直连的银行，也是落地粤港澳跨境电子缴费、首发“智慧贸易”综合金融方案的银行。

广发银行相关人士表示，服务大湾区建设是广发银行义不容辞的政治责任，是高质量发展的重大机遇，也是打造特色优势的关键一招。未来，广发银行将乘势而上、再接再厉，为服务粤港澳大湾区贡献广发力量。

(责编：董童、李源)