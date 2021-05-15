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证监会：研究建立投资者保护专项赔偿基金

2021年05月15日15:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月15日电（记者刘慧）证监会副主席阎庆民15日表示，适时研究启动制定投资者权益保护条例。研究建立投资者保护专项赔偿基金。

他是在“5·15全国投资者保护宣传日”活动上作出上述表示的。阎庆民指出，要进一步健全“一竿子”到底的投资者维权机制。发挥投资者行权维权“机制群”效应，推动投保机构代表人诉讼常态化开展，充分发挥投保利器作用。提升证券期货纠纷多元化解的制度化、规范化水平。总结先行赔付等机制成功经验，丰富支持诉讼实践案件，推广有益做法，为投资者提供更加便捷的法律服务。

同时，要大力推动提高上市公司质量，继续引导上市公司通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者。坚持“零容忍”打击各类证券违法违规乱象，持续优化市场生态，增强投资者信任和信心。压实中介机构责任，推动各类资产管理机构努力提升专业能力与合规管理水平，更好发挥资本市场财富管理功能。加快推进资本市场基础制度建设，完善多层次市场体系，为提升资本市场治理效能、维护市场长期健康发展提供更坚实保障。

阎庆民说，要加大科技手段在投资者保护工作中的运用，用好投资者服务热线、办好投资者自己的网站，逐步建立全国投资者数据库，推动完善在线法律援助等工作，使投资者维权从“线下跑”向“网上办”转变。

证监会信息显示，我国资本市场拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，截至目前，A股投资者数量已超过1.8亿。

(责编：赵欣悦、白宇)

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