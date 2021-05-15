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深圳商事主体359万户

2021年05月15日17:47 | 来源：新华网
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新华社深圳5月15日电（记者陈宇轩）记者从15日开幕的深圳市七届人大一次会议上获悉，深圳目前拥有商事主体359万户，创业密度全国第一；境内外上市公司450家，五年间增加了129家。

“十三五”期间深圳创新创业成绩显著，尤其是高新技术产业发展迈上新台阶。其中，国家级高新技术企业达到1.86万家，五年增长了237%，战略性新兴产业增加值1.02万亿元，全社会研发投入占GDP的比重达4.93%，建立起“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链。

高质量发展的背后是营商环境的持续优化。当前，深圳的办事便利化水平显著提升，企业开办、工程建设项目审批、不动产登记、货物通关等时间大幅缩减，推出了“秒报”“秒批”“无感申办”等一系列数字政府改革举措。

(责编：赵欣悦、白宇)

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