新华社西安5月15日电（记者李华、雷肖霄）为期5天的第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会15日在西安落幕。会议期间举办的三场集中签约仪式上，共签订重点合作项目72个，总投资达1583亿元，涉及教育、现代农业、高技术产业等多个领域。

作为今年在中国西部地区举办的首个大型国家级展会，本届丝博会以“互联互通·共建共享”为主题，由斯洛伐克共和国担任主宾国，四川省、河北省担任主宾省，吸引了98个国家和地区的1938名驻华使节和境外嘉宾前来参会，300余家境外企业和2300多家国内企业参展，展销各类特色产品2万余种。

本届丝博会聚焦高质量共建“一带一路”，围绕“一带一路”经贸交流、金融合作、教育合作、电子商务等多个领域，举办了29场主旨论坛和重要活动。与会代表一致认为“一带一路”倡议提出以来取得了丰硕的成果，期待未来在“一带一路”框架下加强国际抗疫合作，推动世界经济早日复苏。

为适应疫情防控新要求，本届丝博会首次采用线上线下一体化办会模式，通过3D虚拟展厅、VR全景展示等多种方式，再造一个线上展会；同时还开通了线上洽谈平台，为供采双方提供便利。据统计，会议期间，线上丝博会观展人数超过400万人次，进一步扩大了丝博会品牌影响力。

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