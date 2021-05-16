初梓瑞 翁奇羽 实习生韦欣宜

“推进无障碍环境建设，是保障残疾人、老年人、伤病人等有特殊需要群体，争取公平均等机会、融合共享社会生活的重要前提，是完善城乡基本公共服务的重要内容，是应对老龄化、满足适老化需求的重要措施，也是建设美丽中国与健康中国的重要体现。”最高人民检察院办公厅副主任、新闻发言人肖玮在日前举办的“有爱无碍，检察公益诉讼助推无障碍环境建设”新闻发布会上指出，目前，我国有8500万残疾人，涉及2.6亿家庭人口，另外还有2.6亿60岁以上的老年人，全社会成员对无障碍环境有着巨大的需求。

“长期以来，中国残联积极配合各政府职能部门推进无障碍工作。‘十三五’时期，配合相关职能部门在住房城乡建设、工业和信息化、交通运输、民航、铁路、金融、教育、文化旅游、邮政等领域出台了近20项无障碍公共服务政策；共为65万贫困重度残疾人家庭进行了无障碍改造。”中国残疾人联合会党组成员、副理事长相自成指出，无障碍是残疾人最迫切、最现实、最直接的需求之一。虽然，近些年来我国无障碍环境建设取得了长足进步，但与广大残疾人、老年人、伤病人员等的需求相比，还有差距，还存在一些问题。下一步，中国残联将继续配合最高检等部门，推进完善无障碍环境建设法规制度体系，推进无障碍环境建设工作转化为实际效能，助力全面建成社会主义现代化强国，促进美丽中国健康中国建设。

轮椅使用者正在通过无障碍坡道。人民网记者 翁奇羽摄

近日，记者跟随部分残疾人朋友体验了北京市东城区的相关无障碍设施。据北京新生命养老助残服务中心潘逸飞介绍，轮椅坡道宜设计成直线形、直角形或折返形。无障碍轮椅坡道的净宽度不应小于1m，无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.2m；轮椅坡道的高度超过300mm且坡度大于1:20时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯；轮椅坡道临空侧应设置安全阻挡措施。

轮椅使用者正在通过北京东四地铁站G口处的缘石坡道。人民网记者 翁奇羽摄

缘石坡道的坡面应平整、防滑。石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于10mm；宜优先选用全宽式单面坡缘石坡道。

北京某综合商场的地下车库内，无障碍机动车停车位。人民网记者 翁奇羽摄

应将通行方便、行走距离路线最短的停车位设为无障碍机动车停车位；无障碍机动车停车位的地面应平整、防滑、不积水，地面坡度不应大于1：50；无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于1.20m的通道，供乘轮椅者从轮椅通道直接进入人行道和到达无障碍出入口；无障碍机动车停车位的地面应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志。

轮椅使用者在北京某商场内使用无障碍电梯，按钮处设有盲文。人民网记者 翁奇羽摄

候梯厅深度不宜小于1.50m，公共建筑及设置病床梯的候梯厅深度不宜小于1.80m；呼叫按钮高度为0.90m-1.10m；电梯门洞的净宽度不宜小于900mm；电梯出入口处宜设提示盲道；候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音响。

北京某综合商场的卫生间外，设置了盲文指示牌。人民网记者 翁奇羽摄

北京某综合商场内，设置了无障碍卫生间的指示牌。人民网记者 翁奇羽摄

北京王府井无障碍指示灯，设有语音提醒功能。人民网记者 翁奇羽摄

北京综合商场内的无障碍卫生间，设置了紧急求助按钮。人民网记者 翁奇羽摄

女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆；男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆；厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.50m；门应方便开启，通行净宽度不应小于800mm；地面应防滑、不积水；无障碍厕位应设置无障碍标志，无障碍标志应符合规定。

(责编：初梓瑞、章斐然)