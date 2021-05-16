余建斌

历经9个多月的长途跋涉，经历惊心动魄的“9分钟”，中国火星探测器天问一号成功着陆在火星表面。这是振奋人心的场景，这是令人自豪的时刻。习近平总书记在贺电中指出：“天问一号探测器着陆火星，迈出了我国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹，这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。”

天问一号成功登陆火星，既是我国首次火星探测任务的重要一环，也是奠定任务成功的关键一步。待到“祝融号”火星车驶出，在位于火星北半球的乌托邦平原迈开脚步进行科考，中国首次火星探索计划也将圆满实现预期目标。从去年7月23日成功发射揭开我国地外行星探测新篇章，到成为我国第一颗人造火星卫星、首次拍摄火星高清影像，再到实现我国首次地外行星着陆，短短10个月不到的时间内，天问一号创造了我国深空探测领域的一系列新突破，推动我国星际探测再上新台阶，无疑也是人类航天史上的一次壮举。

踏上遥远的红色星球，彰显着中国航天人执着勇毅的探索精神。火星探测风险高、难度大，长途星际飞行存在不确定性。尤其是着陆火星面临巨大风险考验，在仅有五成左右成功率的人类火星探测任务中，火星着陆是失败率最高的阶段。稀薄而不稳定的火星大气，复杂的火星表面地形，极其严重的火星尘暴，再加上通信延迟，天问一号经历了此次探火旅程中最为艰难的“9分钟”。中国航天器首次登陆火星，就毫发未损过关，令世界惊叹。这背后，是地外行星软着陆等一系列关键技术的保驾护航；这短短几分钟，凝结着中国航天人昼夜不息的攻坚克难、卓越创新。

火星是太阳系中与地球最为相似的行星，也是一颗承载人类最多想象的星球。当前，人类太空活动范围已覆盖太阳、行星及其卫星、小行星等各种类型天体。对行星的探测和研究，既能够拓展和延伸人类活动空间，也有助于解开地球自身的秘密，并对地外生命的寻找产生重要影响。作为中国行星探测的第一站，火星探测是从月球到行星探测承前启后的关键环节，肩负着非凡的意义——从火星起步，然后向更遥远的行星及星际进发，无论是发展航天尖端技术还是科学的全新探索，乃至满足人们对浩瀚宇宙的好奇心，都将有着巨大的收获。此次实现火星的着陆以及后续的火星巡视探测，不仅仅是太空技术的跨越，也是行星科学领域的突破。再接再厉，精心组织实施好火星巡视科学探测，坚持科技自立自强，精心推进行星探测等航天重大工程，加快建设航天强国，我们就一定能为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展作出新的更大贡献！

“火星你好，中国来了！”“为祖国航天人点赞”……天问一号登陆火星之时，互联网上一片沸腾，写满对中国航天人的致敬，洋溢着中华儿女的自豪。火星已在脚下，梦想又一次脚踏实地；星辰大海在招手，中国航天人再次进发。我国第一辆火星车即将在火星上闪亮登场，让我们期待“祝融号”的精彩表现。

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 02 版）

(责编：李楠桦、初梓瑞)