本报记者 李中文 方 敏 窦瀚洋

2020年，浙江居民人均可支配收入已踏上“5万元”台阶，其中城镇居民收入和农村居民收入分别连续20年和36年居各省（区）第一名。

走过万水千山，创造灿烂辉煌。浙江儿女在中国共产党的坚强领导下筚路蓝缕、实干担当、砥砺奋进。尤其是2003年“八八战略”实施以来，之江大地精彩蝶变，实现从经济大省向经济强省、从对内对外开放向深度融入全球、从总体小康向高水平全面小康跃升，成为百姓感受最安全、最具幸福感的省份之一。

干在实处、走在前列、勇立潮头。如今的浙江，正在奋力谱写经济社会高质量发展的新篇章。

实施“千万工程”

推进共同富裕

十里桃林，鲜花遍野，江南风光似画卷。嘉兴南湖区凤桥镇联丰村村民王月琴的家，就在这画卷里。

2003年，浙江推行“千村示范、万村整治”工程，开启了农村改善生态环境、提高农民生活质量的大行动，这些年来历届浙江省委、省政府一任接着一任干，久久为功扎实推进，打造万千美丽乡村。

联丰村村民王月琴经营着一家农家乐。像她一样，不少联丰村村民吃起了旅游饭、过上了好日子，2020年村集体经济收入达216万元，农民人均纯收入近4万元。

拓宽绿水青山转化为金山银山通道，浙江的美丽乡村建设从“环境美”迈向“发展美”，从“局部美”迈向“全域美”。

“十四五”开局起步，浙江有了新目标：将以缩小地区差距、城乡差距和收入差距为主攻方向，在推动公共服务的优质共享、创新引领先富带后富政策体系、打造共同富裕现代化基本单元等方面开展先行先试，争创社会主义现代化先行省。

走在湖州吴兴区织里镇河西村，路两边的童装店门口，货车往来穿梭，生意红火。

承接织里镇童装产业辐射，河西村唱响了“致富经”——修建道路与沿街商铺，新建河西新村园区整合童装产业，投资千万余元建设河西电商村……10多年间，村集体收入由负债增长至如今200多万元，2020年村民人均收入达3.5万余元。“村里的童装产业越做越红火，全村人致富奔头可足了！”河西村党总支书记江新明说。

2020年，浙江城镇居民人均可支配收入62699元，农村居民人均可支配收入31930元。浙江城乡居民收入比降至1.96∶1，位居全国前列。

深化数字改革

探索治理创新

58年前，绍兴诸暨市枫桥镇的干部群众创造了“依靠群众化解矛盾”的好方式。半个多世纪过去，“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”的“枫桥经验”不断推出“升级版”，如今依托大数据，社会治理更添数字化抓手。

通过新上线的“智慧民政”系统，仅用时几天，诸暨市民政工作人员吴信桥就为当地东白湖镇廖宅村的低保户老蔡调高了低保金。吴信桥介绍，系统内涵盖网格员走访、驻村干部走访、主动发现等模块，上线仅4个月就主动发现了158户需要临时救助家庭，帮助301人解决临时性家庭困难。

宁波鄞州区运用信息化手段打通就医全流程，市民尽享网上预约、自助取号、诊间结算的便利。市民宋兆峰介绍，刚预约好就诊时间，医院就发来停车场车位空余情况，信息一目了然。

早在2003年7月，浙江将“数字浙江”建设上升为“八八战略”重要内容，此后历届省委省政府锚定“数字浙江”建设，一以贯之抓落实；2018年1月，浙江提出政府数字化转型；今年春节后开工第一天，浙江省委便召开全省数字化改革大会，全面部署数字化改革工作。

放眼全省，数字化改革成果次第开花：衢州强化基层数字治理，搭建“村情通”“邻礼通”“政企通”线上智治平台；舟山建设“数字口岸”一张网，推动“即办”“无纸”“跑零次”覆盖跨境贸易全过程；丽水市大力发展农村电商，进一步打开“两山”转化通道……

数据代替跑腿

营商环境更优

打开“浙里办”手机客户端、点选“企业码”栏目、参评并获取企业创新积分、线上申请得到银行贷款授信……在杭州高新区（滨江），杭州雅格纳科技有限公司凭借去年“企业创新积分99分、壮大期企业中排名24位”的好成绩，在无抵押、无担保情况下获得杭州联合银行发放的500万元“创新积分贷”。

去年9月起，杭州高新区（滨江）面向轻资产但具备较强创新能力的科技型企业启动“企业创新积分”试点，通过为企业创新能力“画像”，并与银行授信互通，实现一键匹配、线上办理，破解企业融资难、融资贵问题。

浙江全面深化“最多跑一次”改革，聚焦办事事项迭代升级，围绕企业全生命周期“一件事”，针对营商环境痛点、难点、堵点，精准施策、重点突破，聚焦打造营商环境最优省。

如今，“最多跑一次”改革精准对接企业需求，甚至“跑”在了前头。温州申瓯通信设备有限公司负责人吴兴旺介绍，“前不久，我们还没申请，有关部门就发来消息提醒我们有笔20万元的高新技术企业奖励待领取。”

从自主整理申报到如今“坐着领钱”，温州持续探索打造最佳营商环境，构建惠企利民资金直达智控系统，开发惠企政策“直通车”数字平台……好政策直送企业，优惠精准落地。

如今的浙江，正在成为“新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口”上更进一步，在高质量发展建设共同富裕示范区上更前一步，在打造“社会主义现代化先行省”上更快一步，在守护“红色根脉”上更深一步……站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，浙江正坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，将一张蓝图绘到底。

钱江奔涌立潮头，改革开放再扬帆。一个生活更便捷、更幸福、群众满意度更高的浙江，正迎面而来！

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 05 版）

(责编：李楠桦、初梓瑞)