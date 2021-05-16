人民网北京5月16日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，当前，正值北方冬小麦形成的关键时期，受南方暖湿气流和高空槽干冷空气叠加影响，近期我国进入强对流天气高发季节。5月14日-15日，湖北、陕西、江苏发生短时强降水、大风冰雹天气，造成局部小麦倒伏。为此，农业农村部迅速派出3个专家指导组赴灾区实地查看灾情，指导落实抗灾保丰收措施，减轻灾害影响，并下发通知要求各地加强小麦后期田间管理，做好强降水、大风冰雹、“干热风”、“烂场雨”等灾害防范工作，确保夏粮安全成熟、丰收到手。

强化责任落实。夏粮产量占全年粮食的1/5，夺取夏粮首战告捷，为全年粮食稳定发展赢得主动，具有特殊重要意义。要立足抗灾夺丰收，把夏粮后期田管和灾害防范作为当前最紧迫的任务，全力以赴抓紧抓牢，确保组织到位、制度到位、责任到位、人员到位，做到夏粮一天不到手、管理一天不放松。

加强监测预警。密切关注天气变化，与气象等部门加强沟通会商，准确研判灾害发生趋势，及时发布预警信息。充分利用电视、广播、报纸、网络、12316、微信公众号等渠道，宣传灾害防范措施，指导农民提早做好防御准备。加强应急值守，强化灾情调度、核查、上报等工作，确保信息报送及时准确。

抓好后期田管。现在距离夏粮大面积收获还有20天左右，要组织专家和农技人员，深入生产一线开展分类指导，根据小麦生育进程、作物长势和土壤墒情，指导农民落实田管措施。重点开展好“一喷三防”，组织专业服务组织，科学选用叶面肥、植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂等，集中开展喷防作业，防“干热风”、防病虫、防早衰，提高灌浆速率，增加灌浆强度，提高小麦单产。

科学防灾减灾。针对小麦后期“干热风”、倒伏、“烂场雨”等灾害，及早制定完善防范预案，提出有针对性的防御措施。对近期强降雨地区，及时排渍降涝，防止根系早衰。对墒情较差的田块，及时浇水补墒，增加田间湿度，防范“干热风”危害，确保安全成熟。对因降雨和大风出现轻微倒伏的田块，加强肥水管理，促进灌浆；对倒伏程度较重的田块，组织农民及时收获，防止发芽霉变。

组织好跨区机收。做好跨区机收的各项物资和技术准备。根据小麦成熟进程，及时发布机收作业信息，加强与交通、公安等部门协调配合，搞好机具调度，组织机手抓住晴好天气和降雨间隙，抢晴抢收，加快收获进度，做到成熟一块，收获一块，防止遭遇“烂场雨”，确保颗粒归仓。

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