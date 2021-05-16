原标题：北京抽检六大类食品12批次样品不合格

近日，北京市市场监督管理局发布今年第22期食品安全监督抽检信息公告。记者注意到，公告显示，在组织抽检的乳制品、调味品、酒类、薯类和膨化食品、食用农产品、蔬菜制品六类食品804批次样品中，合格样品792批次，不合格样品12批次。

具体来看，存在问题的食品包括胖头鱼、韭菜、牛蛙、散鸡蛋、猪肉、豆芽、菜心、芹菜、梭子蟹，以及红油榨菜（酱腌菜）等。详细不合格产品名单，可至北京头条客户端或市市场监督管理局官网查询。记者了解到，针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品，相关食品生产经营者已依法采取措施控制风险，市市场监管局已要求属地市场监管部门依法调查处理，涉及外省市的已通报当地市场监管部门。（记者 王薇）

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