原标题：“集资”“氪金”铺“花路”——揭秘饭圈话术与套路

新华社天津5月15日电 题：“饭圈集资”铺“花路” 节目停“氪金”未停——揭秘饭圈话术与套路

新华社“中国网事”记者白佳丽、梁姊

前有粉丝“为爱发电”，后有商家和节目组推波助澜。选秀节目“倒奶”事件引发社会广泛关注后，《青春有你3》被叫停，并从“暂停录制”到“终止录制”。国家网信办部署开展的2021年“清朗”系列专项行动，也把整治网上文娱及热点排行乱象等列入治理重点。

近年来，饭圈文化在野蛮生长的粉丝经济“怪力”加成下，形成饭圈“潜规则”。记者深入饭圈细扒，发现了不少“饭圈集资PUA话术”，极易诱导粉丝，尤其是青少年粉丝卷入“氪金”游戏。专家认为，针对饭圈不合理消费等灰色产业链的监管不能停，终结乱象还需“铁拳”。

“饭圈集资”招数繁多

过去追星，买磁带、听演唱会。现在追星，“花钱铸就偶像美好未来”。一个粉丝力量有限，一群粉丝便共同为偶像“集资”铺一条“花路”。“集资”在饭圈成为常态。

中国艺术研究院副研究员孙佳山认为，粉丝文化、粉丝经济最初发源于日韩，以“偶像养成”为最突出特征。随着其发展日渐深入，粉丝集资购买偶像专辑、电影票，向偶像赠送礼物等日韩应援式追星方式在我国逐渐普及开来。“目前我国饭圈的实质，是粉丝以众筹资金、财物的方式，主动参与到流量明星这一文娱产品的运营活动中。”孙佳山说。

记者调研发现，“饭圈集资”花样众多且金额巨大。

以今年的《青春有你3》《创造营2021》两档节目为例，早在节目尚未开始前，部分训练生粉丝后援会就已开始进行集资用于后续打投花销。3月14日，节目开播后不久，一名《创造营2021》训练生的粉丝6小时集资368万元。《创造营2021》总决赛后，据不完全统计，4名训练生的集资总额超过1000万元，排名前11名选手集资总额突破1亿元。

饭圈人士介绍，“饭圈集资”的发起人一般以偶像的“官方后援会”为主，而“官方后援会”一般都会接受偶像原生经纪公司的监督。目前最普遍的集资行为有两种，一是由单一粉丝群体自行集资，并达到规定数额，被称为“团建”。但为了刺激集资，粉丝们更加倾向于另一种名为“battle”的集资模式——选择另一个与自身饭圈体量、“氪金”能力相似的饭圈，进行规定时间内的集资数额比拼，集资过程更为“上头”。

“由于饭圈集资监管长期处于灰色地带，许多粉丝惯于使用橘子、饺子等暗语指代集资。在集资开始前，粉丝们会自行在微博、豆瓣等社交平台‘预热’。为促进集资，还衍生出‘云卖艺’——只要提供规定数额的集资记录，就可以收获大厂内推、考研辅导等福利。”一位饭圈人士说。

“PUA话术”很“上头”

记者深入饭圈内部追踪集资过程，发现集资过程中出现了大量的“PUA话术”，诱导粉丝集资。

——虐粉“小作文”，“共情”时候把钱打。记者在不少偶像的微博“超级话题”中发现描述偶像“生平”的小文章，如“如果他出不了道，其实也不会怎么样，他只是会温柔地笑着，然后消失在没有光的地方”。文章的末尾，附有集资时间、链接。“年纪小的粉丝很容易在这种强烈的‘共情’话术下冲动消费。”资深秀粉小林说。

——“全力以赴”“最后一次”“all in”没尽头。记者调查发现，后援会经常使用“all in”话术。“从节目后半程开始，基本上每一次集资后援会都会告诉粉丝这是最后一次，希望大家全力以赴。但过几天又会说受投票价格上涨，或者代投人工费增加影响，钱花完了，继续集资。”一位粉丝坦言说，大家也会觉得“上当了”。

——“散钱也是钱”，为集资无孔不入。记者发现，有一些后援会号召粉丝搜刮QQ、微博钱包，为方便粉丝转账，还开设了QQ、微博群。“大家可以翻翻自己的微博和QQ钱包，一块两块也是爱”“散钱也是钱，一个人两块，1000个人也有2000块了”等话术不断上演。

——为集资“创新”不断，“扭蛋”“抽卡”突出“趣味性”。记者调研发现，为应对粉丝疲软情绪，后援会甚至为集资披上“游戏化”外衣。“扭蛋”活动就很受粉丝欢迎。所谓“扭蛋”，就是在集资平台付款后，出现一串订单编号，“只要在订单编号中倒数几位出现后援会规定的数字，就可以兑换明信片、钥匙链等偶像周边产品。就像买彩票一样，和规定数字重合度越高，能够兑换的奖品就越好。”秀粉刘盼说。记者在一位选手的“扭蛋”集资链接中看到，仅几小时，购买金额已近7万元。

节目“叫停”后，粉丝们的“氪金”游戏结束了吗？

日前，中国演出行业协会发布公告称，由演出行业演艺人员本人发起、组织的或以其所属经纪机构、工作室名义发起、组织的面向粉丝的商业集资行为，以及收受粉丝集资财物的行为，均涉嫌违反《演出行业演艺人员从业自律管理办法(试行)》的相关规定。

不少粉丝反映，从后援会到粉丝个人，对饭圈集资的风险早就有所察觉，却依旧会为偶像的梦想“一意孤行”。此前《青春有你3》某训练生粉丝集资没有达到规定数额，后援会发微博称要对粉丝进行“惩罚”。多家媒体就此发声后，许多后援会紧急喊停了原定的集资计划。但几天后，粉丝又把集资替换成“自习计划”“诗词大赛”等暗语继续进行。有粉丝坦言，“上有政策，下有对策”，粉丝过度集资屡禁难绝。

记者在多个粉丝集资App上发现，《青春有你3》训练生的集资链接已关闭。集资虽停，“氪金”不停。记者发现，爱奇艺为节目排名前20名的训练生打造的玩偶周边仍在开售。在多名选手的“微博超话”中，充斥着“赛后第一个商务，一定要尽快买完”“有能力的姐妹再冲一把”等内容。有粉丝说：“虽然不集资了，但该花的钱还是得花。饭圈的生意只会变化，不会消失。”

孙佳山认为，治理粉丝经济中的种种乱象已是刻不容缓。“一个综艺节目就会涉及上亿元规模的密集市场交易行为，却大都没有受到工商、税务等维持市场秩序相关部门的有效监管，一直处于事实上的灰色地带。同样，一些文化娱乐经纪公司也没有得到有效监管。”

“端正粉丝追星的心态，是治理饭圈乱象的一个方面。”孙佳山认为，若想从更深层次解决这些乱象，还应对相关部门现行的分业管理模式进行探索和深化改革，从饭圈乱象所涉及的全产业利益链条的各个环节入手，实现对市场经营秩序的有效监督和规范。(文中部分受访对象为化名)

(责编：李楠桦、吕骞)