人民网北京5月16日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，党的十八大以来，为深入推进纳税信用体系建设，增强纳税人依法诚信纳税意识，提高税法遵从度，税务部门以推进信用监管为主线，探索实践“信用+风险”动态监管体系，推动征管服务方式更加科学，管理手段更加精准，让广大纳税人体验到实实在在的“获得感”。

国家税务总局数据显示，“十三五”期间，全国新增涉税市场主体5745万户，年均新增超千万户。“涉税服务事项办理更简化、便捷”“税收风险管理更精准、高效”，这既是纳税人的心声，也是近年来税务部门一直努力的方向。

党的十八大以来，税务总局深入探索创新税收治理方式，以推进信用监管为主线，逐步创建起“信用+风险”动态监管体系。经历了数年的精细设计与模拟运行后，如今税务系统已经在全国范围逐步运用“信用+风险”理念开展管理和服务。

“‘信用+风险’动态监管体系能够运用税收大数据对纳税人实时精准‘画像’。”中央财经大学财税学院教授樊勇认为，税务部门通过应用一系列规则指标和算法模型，可以对纳税人开办、领票、申报、缴税、优惠、退税以及注销全生命周期的信用，以及各环节待办业务的风险进行动态监控，对高信用纳税人压减环节快速办结，对中低风险纳税人提示提醒更正差错，对高风险纳税人及时阻断化解风险。

办税越来越便利，是纳税人近几年来的突出感受。

近日，位于上海市虹口区一家纺织品进出口有限公司收到出口退税款1300万元，这笔税款从网上申请到退入企业账户仅用时3天。该公司财务副经理韩斌表示：“出口退税的办理持续提速。”

办税提速和服务精细化的背后，是税务部门运用“信用+风险”动态监管方式，调整了部分地区上百个办税业务的同质化管理要求，优化办税流程、缩短办税时间，实现大部分事项可全程在线、自动即时办结，针对必须到窗口的业务也能提速办结。在有效防范风险的同时，大幅降低了办税成本。

青岛经济技术开发区税务局局长王文礼说，依托国家信用信息监管平台，税务部门将纳税信用“用起来”“推出去”，实现信用评价与业务办理自动关联，进一步提升守信纳税人办税便利度。比如，对A级、B级信用纳税人试行“容缺办”“提速办”“跨省即时办”“批量办”“联合办”，让守信企业在企业注销、出口退税、跨省迁移、纳税申报、申请贷款等方面享受更多优惠和便利。

据了解，2020年，税务部门充分运用“信用+风险”深化“银税互动”，促进A级、B级、M级纳税信用转化为贷款信用，全国越来越多小微企业通过“银税互动”获得银行贷款，解决了资金难题。

伴随“信用+风险”动态监管体系的持续完善，“信用+风险”动态监管评价结果应用正向多领域扩展。税务部门以此调整优化办税流程，压缩办税时间，提高了我国营商环境纳税指标排名，促进营商环境持续改善，有效激发了市场活力。

能简化的办税事项予以简化，税收风险如何管起来？

打开已嵌入“信用+风险”动态监管功能的宁波市“创新版”电子税务局，一组数据引人注目：“信用+风险”动态监管体系在宁波市税务部门试行后，2020年，该局累计已阻断462户次严重失信纳税人在线上直接办理风险事项，严重失信纳税人阻断率达到100%。

“在税收风险管理中运用大数据思维和实行动态风险监控指标管理，能够实现从信息‘森林’中快速锁定风险‘树叶’的目标，让风险管理更精准、更高效。”宁波市税务局征管和科技发展处副处长曹凯说。

加强税收风险管理，税务部门“一针见血找问题”，在堵漏增收的同时，持续提高纳税人的税法遵从度。对违法者“利剑高悬”，对守法者“无事不扰”，增强纳税人自我约束力和自主遵从度。将“双随机、一公开”随机抽查的比例频次、被抽查概率与纳税人信用和风险状况挂钩。积极推进信用信息共享，定期向有关部门推送税收违法“黑名单”和严重失信纳税人信息，在出入境、市场准入、招投标等方面实施联合惩戒。

今年3月中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》提出：基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，“信用+风险”动态监管体系的建设和应用对于贯彻落实《意见》精神、推进税收治理体系和治理能力现代化具有重要意义，是将税收制度优势转化为治理效能的重要抓手。随着各地试点的顺利推进和规范运行，税收征管科技含量显著提升，监管更加精准有效，将进一步推动构建优化高效统一的税收征管体系，促进税收治理体系和治理能力现代化水平持续提升，为全面提升国家治理现代化水平提供重要保障。

(责编：李楠桦、章斐然)