陈远丁 皇甫万里

一座山，辉映历史；一种精神，光耀未来。15日上午8时许，中国第一汽车集团有限公司党史学习教育红色之旅活动井冈山站正式启动。来自一汽集团的优秀党员、劳动模范、基层党务工作者等一行数十人，重踏红色之旅，缅怀革命先烈，重温那段波澜壮阔，激荡人心的历史征程。

慰问革命家属 开启红色之旅

5月的井冈山，漫山杜鹃绚烂绽放，满目青翠尽收眼底。

启动仪式上，一汽集团党群工作部副部长李惠乐表示，4月18日，我们从中国共产党的诞生地上海启程，正式拉开了此次党史教育红色之旅活动的序幕。在繁华昌茂的上海，我们感悟了革命“星火初燃”的力量，在碧波荡漾的嘉兴南湖，品读红船精神的由来和赓续，汲取精神营养，同时以“信、物”为原点，我们追访革命先辈的感人故事，并通过定向捐助等形式，为先烈家属献上最诚挚的关怀。今天，我们又怀着无比崇敬的心情来到了活动的第二站——井冈山，慰问革命家属，缅怀革命先烈。

启动仪式现场。 受访者供图

在慰问革命家属的仪式上，袁文才烈士的嫡孙、中国井冈山干部学院教授袁建芳表示，作为老红军和革命烈士的后人，我们一定牢记党和国家领导人的谆谆教诲，不辜负各级领导的期望，不忘初心，牢记使命，讲好红色故事，发扬光荣传统，大力弘扬井冈山精神，把传承井冈山的红色基因，作为我们义不容辞的历史责任，让伟大的井冈山精神世世代代传承下去。

最后，袁建芳祝愿中国一汽借助井冈山精神的动力，借助新时代前进的步伐，不断铸就新时代企业的辉煌。

列队敬献花圈 重温入党誓词

滔滔赣江，巍巍井冈。井冈山是中国革命的摇篮。

革命烈士陵园,坐落在八百里井冈山之巅,巍然耸立。四周青松翠柏，庄严肃穆。礼兵手捧花圈,沿着台阶缓缓而上。每一位党员神情肃穆，怀着无比崇敬的心情，缓步进入纪念堂，敬献花圈，向革命烈士三鞠躬并默哀，以此深切缅怀革命先烈。

井冈山革命烈士陵园。 人民网 皇甫万里摄

敬献花圈。 受访者供图

陵园坐北朝南,面对雄伟的井冈山主峰。顺山而上有两组台阶，第一组有49级，象征着1949年新中国成立。第二组有60级，寓意井冈山革命烈士陵园是在井冈山革命根据地创建六十周年的1987年10月建成并对外开放。

整个陵园由纪念堂、碑林、纪念碑、雕塑园四部分组成。讲解员动情地介绍说，井冈山斗争前后历时两年零四个月，牺牲的革命先烈有4.8万余人，平均每天有56个战士献出生命。其中有姓名可考的只有15744人，无名英雄达到3万多人，永远镶嵌在革命烈士陵园的无字碑上。

重温入党誓词。 人民网 皇甫万里摄

在纪念堂门前，一汽集团所有党员们，精神饱满，面对党旗，重温入党誓词。

如今，井冈山上的硝烟早已散去，但井冈山精神，仍跨越时空，代代相传。

参观革命陈列 追忆峥嵘岁月

井冈山是革命的山、战斗的山，也是英雄的山、光荣的山。

巍巍井冈，创建了第一个农村革命根据地；开辟了农村包围城市、武装夺取政权的中国革命胜利道路；诞生了一支党领导下的新型人民军队——红军……

走进井冈山革命博物馆，黄洋界的炮声、八角楼的灯光、挑粮的小道……一个个革命火种，铸就了一座中国革命史上的丰碑。

一张巴掌那么大的红色交通证，见证当年井冈山上的红色情报交通员，靠两条腿在罗霄山脉开辟多条交通线，打破敌人经济封锁。

一处岩洞布景的展厅中正播放着经典红色影片，在现代声、光、电等高科技手法助力下，全面立体地展示了那段惊心动魄的岁月。

参观革命博物馆。 人民网 皇甫万里摄

在革命博物馆前合影。 受访者供图

一件件实物、一幅幅图画，再现了往昔革命斗争波澜壮阔的场面，仿佛让人回到了那艰苦卓绝的战斗岁月。“伟大的新中国、美好的新时代，这一切成就的取得，离不开一代又一代中国共产党人的牺牲奉献和接续奋斗。”党员赵忠康深有感触地说。

赵忠康是中国一汽党群工作部党建管理员，也是一名退伍军人，这是他第一次来到革命圣地。谈到企业党建，赵忠康介绍说，中国一汽在党建工作开展中，坚持“创新党建、服务经营”的思路。同时，在基层党支部方面，创新开展“一个支部一个品牌”活动。每个支部都根据自己的专业特点、工作任务，开创自己的党建品牌。

赵忠康的工作照。 受访者供图

“井冈山党史教育红色之旅，让他心灵得到净化、精神得到洗礼、思想得到升华。”赵忠康表示，“我要将井冈山的红色故事、红色精神带回去，努力去宣传井冈山精神，让更多的人了解井冈山精神，继承和发扬革命传统，积极推进各项工作落实，以高标准的工作质量，践行中国一汽‘产业报国、工业强国’的初心和使命。

在八角楼旧址前合影。 受访者供图

94年前，茅坪的夜，八角楼上那盏只有一根灯芯的油灯，至今亮在无数人的心里。

震撼思想、洗涤心灵的井冈山红色之旅归来，革命先辈们的事迹仍在脑海萦绕。

这既是一次红色之旅、学习之旅，更是一次党性锤炼之旅、重铸灵魂之旅。“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”的井岗山精神将激励无数人奋勇前行。

(责编：李楠桦、章斐然)