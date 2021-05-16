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快速出击！证监会对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票价格立案调查

2021年05月16日21:04 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月16日电（记者刘慧）证监会16日发布消息，针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题，根据交易所核查情况，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

　　证监会信息显示，证监会下一步将对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度，重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为，对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的，证监会将会同公安机关依法彻查严处，绝不姑息。有关案件查处进展，证监会将及时予以公布。

　　证监会表示，欢迎市场各方特别是了解情况、掌握证据的人士，通过常规渠道举报证券期货重大违法犯罪线索，共同维护资本市场良好秩序。

　　近年来，一些不法分子利用持股、资金、信息、技术优势，多方合谋实施操纵的案件仍时有发生。重拳打击操纵市场行为一直都是证监会稽查执法的重点。从往年证监会重点打击的市场大案要案看，操纵市场类的案件占比一直很高，对于这类市场“毒瘤”，监管部门一直保持着“零容忍”的高压态势。

　　2020年以来，证监会已累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查，王某操纵“恺英网络”、吴某模操纵“凯瑞德”等一批严重扰乱市场秩序的恶性操纵市场行为得到严肃查处。

　　业内人士指出，本次“有相关方涉嫌合谋实施操纵中源家居等股票价格”的热点刚刚被市场关注，监管部门就快速回应、迅速立案，体现了对此类违法行为绝不姑息的决心与力度，也释放出明确的威慑信号：监管“鹰眼”将紧盯打着 “市值管理”之名，行操纵市场之实的行为。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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