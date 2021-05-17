本报记者 邱海峰

近年来，安徽省阜阳技师学院以就业市场需求为导向，与70余家企业共同建设30多个创新联合体，使学生真正学到实用技术，实现更好的就业。图为师生在机器人人工智能技术应用实训室内学习了解机器人构造。

王 彪摄（人民视觉）

河北省邯郸市广平县近年来扶持发展以绢花系列产品为主的工艺品制作产业，与规模企业对接，走规模化、集群化发展之路，带动当地农村妇女家门口就业增收。图为日前当地一家绢花制品厂的员工在整理绢花工艺品。

程学虎摄（人民视觉）

继续实施失业保险稳岗返还政策、推动放开灵活就业人员在就业地参加社保的户籍限制、推进实施创业担保贷款及贴息……日前召开的国务院常务会议围绕就业提出了多项政策措施。相关人士指出，这些举措的出台、落地将进一步保持对市场主体特别是中小微企业稳岗、重点群体就业的政策支持，为灵活就业创造好的环境，为保就业提供有力支撑。

给企业以实实在在优惠

全年共“减免缓降”社保费1.7万亿元，向608万户企业发放失业保险稳岗返还1042亿元……去年，国家推出一系列超常规、阶段性减负稳岗扩就业举措，取得保就业明显成效。

今年以来，就业情况如何？政策支持是否还将延续？市场高度关注。

根据国家统计局数据，1—3月城镇新增就业297万人，完成全年目标的27%。就业形势总体稳定，但重点群体就业仍面临一定压力。其中，今年高校毕业生总量达909万人，再创历史新高，随着6月份毕业季来临，青年人就业仍存在较大压力。

此次国务院常务会议明确，今年就业压力依然较大，要继续坚持就业优先，保持对市场主体特别是中小微企业稳岗、重点群体就业的政策支持。会议决定将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底。

“这次提出的一系列措施，是经过实践证明在保就业方面比较有效的，且社会反响很好。如根据调研，失业保险稳岗返还政策在很多企业中特别受欢迎，相关企业也希望这样的好政策能够延续下去。此次会议明确，上年度失业保险基金结余备付期限在1年以上的统筹地区，今年可对符合条件的大型企业按不超过上年缴纳失业保险费的30%返还、中小微企业按不超过60%返还。这将继续给企业带来实实在在的优惠，尤其是那些承载了大量就业的中小微企业，其经营成本会因此显著降低。”中国劳动和社会保障科学研究院研究员张丽宾对本报记者说。

进一步支持灵活就业

灵活就业是群众就业增收的重要渠道，目前全国快递小哥、外卖骑手、网约车司机等灵活就业人员达2亿人。此次国务院常务会议确定了进一步支持灵活就业的措施。

张丽宾认为，在外部环境依旧复杂严峻、就业压力依然较大的背景下，灵活就业可以发挥其优势，进一步扩大就业空间，对冲外部影响，缓解就业压力。“因此，有必要进一步畅通灵活就业渠道、保障灵活就业人员基本权益。”

针对灵活就业人员关注的社保问题，会议提出研究制定灵活就业人员参加城乡居民基本养老保险的兜底措施。推动放开灵活就业人员在就业地参加社保的户籍限制。

“目前，在一些地方，灵活就业人员无法就地参加养老、医疗等社保，只能到个人户籍地参保，这影响了一部分人参加社保。针对‘堵点’‘痛点’，此次会议明确的政策措施很及时也很必要，有利于提高灵活就业人员权益保障水平。”张丽宾说，此外，职业伤害保障问题困扰着不少灵活就业人员，这次会议提出开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，将推动合理界定平台企业责任，探索用工企业购买商业保险、保险公司适当让利、政府加大支持的机制，为灵活就业创造良好的环境。

把好政策落实到位

政策给力，就业形势怎么看？张丽宾认为，随着我国经济持续稳定恢复，就业将延续总体平稳的态势。但也要看到，不确定性、不稳定性依旧较多，就业形势还比较复杂，同时高校毕业生即将集中进入市场，保就业仍然面临着诸多挑战。“面对风险挑战，尤其需要把已经推出的好政策落实到位。”

近期，不少地方已经开始行动起来。聚焦灵活就业人员，《广东省灵活就业人员参加企业职工基本养老保险办法》日前开始实施，办法取消了外省户籍和本省跨市流动的灵活就业人员在就业地参加企业养老保险的参保年限等限制条件，便于异地户籍灵活就业人员参保。

围绕高校毕业生就业，北京市开展专项行动。如针对技能证书方面的问题，明确应届高校毕业生可以免费参加就业技能培训，符合条件的毕业生还可以免费参加创业培训。今年5月到8月，北京定点培训机构可承接100个班次3000名毕业生参加技能培训，可承接30个班次近千名毕业生参加创业培训。

教育部日前介绍，“2021届高校毕业生就业促进周”系列活动于5月17日至23日在全国范围内开展，主要包括招聘会、校企供需对接会、就业育人活动等。期间，各地将同步举办区域性、行业性、联盟性大型专场招聘会，各高校计划每天举办线上线下校园招聘会。教育部高校学生司司长王辉表示，下一步，教育部将指导各地各高校加大工作力度，千方百计促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

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