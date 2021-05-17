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电子式储蓄国债持续广泛发行

购买便捷  收益稳定（理财参谋·认识电子票据④）

张  旭
2021年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“相比凭证式储蓄国债，我更愿意购买电子式储蓄国债，不用去银行柜台排队，在手机上就能操作。”购买过电子式储蓄国债的北京市民王坤彤向记者介绍，“两种国债安全性是一样的，利率也相同，电子式储蓄国债在银行借记卡中有购买记录，查询很方便。”

　　王坤彤提到的电子式储蓄国债，是我国财政部面向境内中国公民发行的，以电子方式记录债权的人民币债券，须实名购买。我国国债分为记账式国债和储蓄国债两类，其中储蓄国债又分为电子式和凭证式两种。电子式储蓄国债和凭证式储蓄国债都享有利息免税政策，同期限品种到期年利率相当，均不可交易、流通，但可按规定办理提前兑换、质押贷款和财产证明等业务，到期或提前兑付都按实际持有期限和不同档次利率来计算，与认购价格无关，提前兑付时不会损失全部利息。

　　二者不同之处在于：电子式储蓄国债可通过个人国债账户和资金账户购买，凭证式储蓄国债可用现金或个人银行存款购买；电子式储蓄国债在部分银行的网上银行有售，凭证式储蓄国债仅可在柜台购买；电子式储蓄国债用电子记账的方式记录购买情况，凭证式储蓄国债以“储蓄国债（凭证式）收款凭证”记录购买情况；电子式储蓄国债在发行期首日起息，凭证式储蓄国债购买当日起息；电子式储蓄国债按年付息，到期还本并支付最后一年利息，凭证式储蓄国债到期一次还本付息；电子式储蓄国债本息资金按时自动划入投资者资金账户，无需前往柜台办理，凭证式储蓄国债到期须持收款凭证前往柜台办理。

　　农业银行浙江省分行理财销售部经理崔宏伟介绍，储蓄国债是凭国家信用发行的公债，到期由财政部还本付息，其信用等级在各债券品种中是最高的。此外，储蓄国债资本保全性高，利率固定，没有价格涨跌波动风险。如果单看利息收益，跟其他理财产品比，储蓄国债可能优势不明显，但如果兼顾稳健投资和家庭应急所需，储蓄国债可能更有吸引力，尤其适合低风险偏好的投资者购买。“以往，每当发行储蓄国债，很多老人很早就去银行排队等着购买。现在，由于多了电子化的购买渠道，省时省力，国债的投资群体不断扩大。”中国工商银行山东诸城市古城网点一位工作人员说。

　　如何购买电子式储蓄国债？“电子式储蓄国债发行期次多，通常每年度、季度初或末，财政部会公布储蓄国债的发行计划。每期储蓄国债的发行时间为10天。一般情况下，首日认购量最大，往后逐日减少，但遇到销售较热时，发行首日就会销售一空。电子式储蓄国债投资门槛也比较低，可以百元为单位购买。”崔宏伟介绍。目前，财政部已在近30家银行开展网上销售电子式储蓄国债工作，投资者需到银行开立个人国债账户，指定资金清算账户后通过网上银行就能购入电子式储蓄国债。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月17日 18 版）
(责编：岳弘彬)

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