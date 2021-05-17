本报记者 刘诗瑶

“别看这个相控阵用户站不起眼，看上去仅有笔记本电脑大小，没有机械部件。但它是优化通信信号的利器，容易携带，适用于航空、航海、汽车等多种场景。”日前，在第六个“中国航天日”航天产业成就展馆上，航天科工二院25所先进通信技术研究室主任杨健介绍了一款名为“二维相控阵用户站”的创新产品。人们在飞机、高铁上处理公务、休闲学习的需求越来越迫切，但时断时续的信号带来诸多不便。这款产品安装在高铁上后，作为天基宽带互联网系统的重要一环，能建立起用户与卫星间的数据传输链路，微信发不出去、电话接不进来等问题都能迎刃而解，实现极速上网。

与二维相控阵用户站一同参展的，还有25所研制的多项航天科技创新成果。“星间激光通信技术中最难的，是被喻为太空中‘针尖对麦芒’的波束对准。要在相距几千公里的两颗高速运动的卫星上实现对准，只能有千分之一度的误差。”25所产品设计师李海昊说，为了解决这一难题，科研人员奋力攻关，终于研制出星间激光通信终端。这个终端作为天基宽带互联网中卫星平台的核心产品，通过对高指向性激光的控制、收发和调制，在高速运动的卫星平台上实现激光通信链路的建立和保持，进而实现远距离星间高速通信。

此外，还有两款成果引发人们关注，现场展示了与其实际产品基本一样的结构件。一款是去年随“天问一号”执行火星探测任务的相控阵测量敏感器，它为“祝融”号火星车着陆器发动机减速、悬停和软着陆的控制提供测量数据，保证“祝融”号火星车安全着陆火星表面；另一款是“嫦娥五号”交会对接任务中的微波雷达。经过6次任务检验、11次交会对接实战，这款微波雷达持续实现优化升级，不断减重、降耗，性能提升，已形成通用化、平台化发展，技术成熟度和产品稳定性完备可靠，能够满足未来空间站建设高频、快速对接的任务要求。

“为打造航天领域国家科技战略力量，我们在科技创新方面做了很多尝试。”25所所长曹哲说，“团队正在努力打通需求—技术—产品的创新链条，打造原创技术策源地，并在量子信息、人工智能、集成电路等重大创新领域开展了产学研深入合作等，努力把更多航天科技转化为服务国计民生的实际成果。”

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 19 版）

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