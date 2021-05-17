本报记者 喻思南

近年来，小小木耳成为陕西省柞水县农民增收致富的大产业。如何保持木耳产业良好发展势头？不久前，在科技部中国农村技术开发中心与中国工程院农业学部、中国食用菌协会、北京快手科技有限公司共同主办的柞水木耳振兴2021科技之春活动上，专家对此建言献策。

“要把木耳科技、木耳产业、木耳文化统筹起来，过去木耳帮助了柞水脱贫，今后还要成为乡村振兴的支柱产业。”中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉说。

2017年，科技部牵线搭桥，帮助柞水县引进了李玉院士团队。菌种好，菌才好。李玉院士团队多次深入柞水，利用分子育种技术，改良了柞水本地主栽木耳品种，创制和选育了适合柞水本地栽培的高产优质新品种，为当地木耳产业发展打下了良好的基础。

与会专家认为，“柞水木耳”品牌处于加速上升期，此时特别需要注意保障产品品质，建议做好标准，严格控制品质，维护健康、安全、高品质的口碑。同时，充分应用数字化技术手段，做到木耳产业生产全程、全链条溯源。

一些农户不熟悉现代化菌包生产流程，影响了木耳产品的标准质量。为此，活动现场发布了《木耳产业标准化发展柞水共识》，全国木耳主产基地县在加快木耳菌种菌包、种植技术、菌用机械等全产业链标准制定步伐；强化标准推广应用，在木耳主产区加大技术培训，提升菌农素质，切实提升主产区标准化作业水平等方面达成了共识。

专家认为，柞水木耳快速发展，搭上了移动互联网的快车，未来还需在数字基础设施和物流设施上继续发力，助力木耳产业更好更快走出大山。

当前，柞水木耳产业仍处于初级阶段，技术、资金、人才、市场等支撑还不够强。“科技部将继续坚持‘凡是乡村振兴，必有科技支撑’，集聚更多创新资源，实施科技帮扶项目、搭建平台、促进科技成果转化，以创新促创业，以创业促就业，支持柞水县创新驱动发展。”科技部农村科技司副司长胡益锋说。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 19 版）

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