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国际社会盛赞“天问一号”成功着陆火星

张佳欣
2021年05月17日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：国际社会盛赞“天问一号”成功着陆火星

　　据国家航天局消息，科研团队根据“祝融号”火星车发回遥测信号确认，5月15日，“天问一号”着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区，我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。

　　火星上首次留下了中国足迹，国内微博客户端“祝融”一词迅速冲上热搜头条，与此同时，国外媒体和国际社会也对此反响强烈。

　　《自然》杂志更新其14日发表的文章称：“‘祝融号’火星车的着陆是迄今为止对中国深空探测能力的最大考验。”报道援引意大利博洛尼亚摄电天文学研究所的行星科学家罗伯托·奥罗塞的观点——这项任务“对中国来说是一个巨大的飞跃，因为他们一次就完成了美国国家航空航天局（NASA）花了几十年才完成的任务。”

　　美国《国家地理》杂志网站评价说：“今天，中国的航天计划取得了重大飞跃，成功地将‘祝融号’降落在火星上，这标志着中国首次登陆另一个星球。”《国家地理》表示，在火星表面成功着陆是一项非凡的挑战。在此之前，只有NASA在火星表面安全着陆并操作航天器。通过在火星上的着陆和漫游，中国跃居在许多“航天同行”之前。

　　《纽约时报》报道称，这一成功确立了中国成为太空新时代主要竞争者的地位，“美国现在在火星上有了伙伴”。

　　独立分析师南拉塔·戈斯瓦米告诉《纽约时报》：“中国（探测器）成功着陆火星向世界表明，还有一个国家拥有先进的星际空间能力。”

　　“鉴于这项任务的艰辛性，成功着陆的确是一项了不起的成就。”英国广播公司（BBC）也表示，“中国最近在太空方面表现出了强大的能力。”

　　北京时间15日上午9点，NASA官方推特转发其科学任务局副局长托马斯·祖布钦的推文：“中国首个火星探测器‘祝融号’成功着陆火星，祝贺中国国家航天局‘天问一号’团队！我与全球科学界一道，期待这一任务为人类理解这颗红色星球作出重要贡献。”

　　火星留足迹，全球共此时。期待“祝融号”的下一步动作！

(责编：赵超、吕骞)

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