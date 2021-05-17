陈远丁 皇甫万里

霞光映照于都河，漫漫征途始渡口。5月16日，中国一汽集团党史学习教育红色之旅继续前行，沿东南方向来到第三站——江西于都，在长征之源抚今追昔，缅怀先烈。

于都，是作家魏巍笔下“地球上的红飘带”的起点，是记者埃德加·斯诺笔下“动人心魄的史诗”的卷首；是中国共产党人笔下“伟大长征精神”的源头。

长征渡口。受访者供图

贡江滚滚，浮桥悠悠。岸边一座石碑巍然耸立，上写四个红色大字：长征渡口。缓步而上，“红军长征出发纪念碑”四周，长长的浮雕无声讲诉着那段惊天动地的革命壮举。

1934年10月，因第五次“反围剿”失利，中央红军主力部队被迫战略转移，开始了二万五千里的革命征程。于都人民架设浮桥，筹款筹粮，无私奉献，倾其所有，送走了最后一个青年，捐献了最后一块木板。

当年10月的于都河水，写满了依依别绪。而今5月的贡江两岸，参加红色之旅的党员们，怀着崇敬的心情，凝望历史，心潮澎湃。

于都航拍图。人民网 皇甫万里摄

一汽集团党群工作部副部长李惠乐表示，忆往昔峥嵘岁月，中国共产党在历史长河中披沙沥金，带领中国人民从站起来、到富起来、再到强起来，创造了举世瞩目的丰功伟绩。而这一切都离不开革命老区和前辈的牺牲和奉献。于都，作为长征精神的发源地，对中国革命的贡献居功至伟。

来自一汽集团基层的优秀党员、劳动模范、优秀党务工作者纷纷表示，于都之行让他们对长征的意义有了更深刻的认识，对长征故事也有了更详尽的了解。未来一定要走好新的长征路，结合本职工作讲好长征故事，传承红色基因。

红军长征出发纪念碑合影。受访者提供

此次红色之旅于都站的另一个重要日程就是，看望于都中学的师生，向自强班助学捐赠，勉励学子们奋发有为，走好新时代长征路。

于都中学创办于1938年，现为江西省重点中学。创办80余年以来，于都中学始终坚持以“创品牌、创特色”的办学宗旨及“德育育人、教学育人、管理育人、环境育人“的办学方针孜孜以求。

在捐赠仪式上，于都县教科体局副局长康育生借此勉励自强班和全校师生：“青年是国家的希望，是民族的未来。在此，让我们共同期盼于都中学的每一位学子们今后都能绽放出炫目的光彩，创造新的辉煌！”

李惠乐致辞时表示，中国一汽跟于都早在三年前就早已结下渊源。2018年，中国一汽积极开展教育扶贫工作，正式启动精准扶贫项目，首座红旗智慧校园就落户于都。而三年之后，一汽再次来到于都中学，举行捐资助学活动，力争为于都的教育事业添砖加瓦，贡献新力量。

李惠乐在捐赠仪式上致辞。受访者供图

在谈到为什么捐资助学时，李惠乐回忆说，中国一汽七十年前是在全国人民支持下建起来的，一汽人懂得感恩与回报国家和人民。中国一汽作为中央企业，始终服务于国家精准扶贫战略，积极履行共和国长子的社会责任。自2002年至今，20年来，一汽累计投入扶贫资金超过15.6亿元，50余万人受益。今年初，中国一汽获得党中央、国务院授予的“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

捐赠仪式。受访者供图

与自强班学子们合影。受访者供图

5月的于都春水涟涟，草木葱茏。谈到井冈山、于都之行，一汽集团研发总院试制所试制技术高级主任刘鹏说，这既是一次心灵洗涤之旅，也是一次责任之旅。在新长征路上，我们要有把民族品牌搞上去的志向，在工作中坚持创新，聚焦重点难点突破，加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，把关键核心技术掌握在自己手里，实现技术自立自强。

据介绍，刘鹏参加工作14年以来，不断探索、大胆创新，带领他的团队攻克了一个又一个难题。先后参与集团公司“0910工程”和“1011工程”重大项目，专项负责V型12缸发动机制造，圆满完成国庆大红旗整车的配车任务和200台份小批量精品制造任务，填补了国内该领域的空白；快速建立3D打印技术能力，并将3D打印技术应用于大红旗车量产件生产，属国内首创；率先采用数字化虚拟装配技术，建立了全系列红旗数字化样车数据库，这一装配技术在国内处于领先水平。

刘鹏工作照（左）。受访者供图

来到于都中学，看到青春的脸庞和活力的校园，刘鹏感慨地说，自己又仿佛回到了朝气蓬勃的学生年代。我们现在奋斗在研发一线，希望长征精神一代代传承下去。希望未来的这些年轻人，好好学习，攻克一个又一个高科技难关，为实现伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

贡江河畔党旗红，长征源头觅初心。如今，新长征是一汽人的现在进行时。面对当前国际上汽车制造业竞争激烈，信息化、智能化不断发展的形势，一汽人一定发扬不畏艰险、不怕牺牲、顽强拼搏和艰苦奋斗的长征精神，走好自己的新长征路。

(责编：王连香、章斐然)