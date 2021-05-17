李芃达

原标题：超高清视频须补短板

在前不久举办的2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会上，中国电子信息产业发展研究院联合中国超高清视频产业联盟，共同发布了《超高清视频产业发展白皮书（2021年）》。《白皮书》显示，2020年，我国超高清视频的生产、网络传输、终端呈现、核心元器件、视频服务等环节直接的销售收入超过了8500亿元，带动垂直行业硬件销售和应用规模超过9300亿元，总规模达1.8万亿元。

超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后新一轮代际演进。加快发展超高清视频产业，不仅能够持续带动直播设备终端产品、显示面板、芯片等产业链的整体换代，更能加快数字技术突破，拉动双千兆新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿元级新兴产业集群。

“目前，我国超高清视频产业本土化步伐加快，终端与网络超前普及，消费生活信息基础设施逐步完善。”中国电子信息产业发展研究院院长张立介绍，终端方面，国内零售的4K超高清电视渗透率已经超过了70%，8K电视成为各厂商的旗舰标配；网络方面，双千兆新型基础设施建设不断提速，截至3月底，百兆以上接入速率用户总数达4.51亿户，约占固定宽带用户总数的90%，千兆接入速率用户达到945万户，5G终端用户达到2.85亿，全国高清和超高清有线电视实际用户数量突破1亿。

作为在高清显示终端领域深耕多年的从业者，TCL创始人、董事长李东生认为，超高清视频在分辨率、宽色域、高动态范围等多维度同步提升，能够大幅改善观看体验，备受消费者青睐，“2020年全球8K电视销量达20万台，预计今年8K电视销量可能达100万台”。

虽然我国超高清视频产业已形成终端先行、频道建设稳步推进、行业应用初步兴起的良好态势，但行业整体发展仍面临核心技术研发能力不强、行业标准体系不完善、商业模式尚未成熟、知识产权保护意识薄弱等短板。“超高清视频产业链中的许多关键设备和元器件目前尚无法实现自主供应。”李东生说，以显示面板为例，LCD的前段阵列制程设备全部进口，OLED除个别模组设备外全部进口，OLED的关键材料基本进口，显示面板产业大而不强的局面需尽快破解。

为此，李东生建议，应通过整合龙头企业、科研院所等优势资源，加强产学研合作，加速高性能存储芯片、超高清图像传感器等关键核心元器件的技术突破。同时，要进一步拓展第三代数字音视频编解码技术标准应用的广度和深度，攻关新一代视频编解码技术。

“频道内容的数字版权保护事关超高清视频产业健康规范发展。”张立表示，随着高品质音视频内容供给日益增长，国家数字版权保护标准将加快制定，与内容制作标准、终端呈现标准协同构建内容生态体系，集产品的生产、集成、认证、交易为一体的数字版权服务将进一步完善。

(责编：赵超、吕骞)