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铁路公布一季度成绩单

齐 慧
2021年05月17日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：铁路公布一季度成绩单

　　日前，中国国家铁路集团有限公司披露了2020年度和2021年一季度财务决算。如何看待这份成绩单，数据背后释放了哪些重要信号，有何亮点？会对经济社会发展带来哪些影响？

　　从总量上来看，2020年，国家铁路发送旅客21.7亿人次，同比减少14.1亿人次，下降39.4%。国铁集团总会计师、党组成员杨省世介绍，铁路客流量出现大幅下降，主要是因为新冠肺炎疫情所致。从整个交通行业来看，2020年全社会完成营业性客运量96.7亿人次，同比下降45.1%，走势基本相同。

　　由于疫情导致客流减少，客运收入大幅下降，铁路旅游、酒店、商贸等非运输收入也同比减少，国铁集团全年亏损555亿元，同比增亏580亿元。

　　疫情带来的冲击是暂时的，铁路未来发展仍具有巨大空间。随着经济形势好转，铁路营收逐渐恢复，2021年一季度，国家铁路完成旅客发送量5.3亿人次，同比增加1.5亿人次，增长40%；国铁集团实现收入2270亿元，同比增加372亿元，增长19.6%，铁路经营形势呈现稳中加固、稳中向好的良好态势。

　　疫情的冲击促使铁路部门加强了内部管理和成本控制。“2020年，国铁集团加强全面预算管理，削减一切非必要、非急需、非刚性支出，节支创效1130亿元。”杨省世说。

　　与客运量下降不同，铁路货运量逆势增长，2020年，国家铁路发送货物35.8亿吨，同比增长4.1%。而同期全社会完成营业性货运量463.4亿吨，同比下降0.5%。一方面说明铁路的经济增长“火车头”作用更加凸显，另一方面也说明交通运输结构有了进一步优化。

　　杨省世表示，2020年铁路深入开展货运增量行动，积极承接“公转铁”货源。铁路货运量占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.6%。今年一季度，国家铁路发送货物9.2亿吨，同比增加1亿吨，增长12%。

　　“2020年，国铁集团科学有序推进铁路建设，充分发挥了稳投资作用。”杨省世说，2020年，全国铁路固定资产投资完成7819亿元，较年初安排增加719亿元，超额完成铁路投资任务，既在稳投资中发挥积极作用，又有力促进了相关产业和区域经济社会协调发展，释放出铁路建设的红利。

　　此次财务决算中，铁路负债的数据也十分引人关注。近年来，铁路建设投资保持高位运行，截至2021年一季度，国铁集团累计负债57595亿元。杨省世表示，铁路负债主要是建设投资负债，与维持简单再生产的经营性负债有着本质不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营市场和现金流稳定，具有良好的偿债能力。综合分析研判，国铁集团债务风险稳定可控。

　　不过，5万多亿元的庞大债务中蕴藏的风险也不能掉以轻心。杨省世说，国铁集团深入实施货运增量行动和客运提质计划，努力提高经营活动现金净流入；统筹用好各种融资方式，加大资金筹集力度，努力降低融资成本；强化资金集中管理和统筹运用，推动企业降本增效；建立完善债务风险防控管理制度。从数据上看，这些措施取得了一定成效，2020年末国铁集团资产负债率为65.63%，较2019年下降0.35个百分点。

(责编：赵超、吕骞)

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