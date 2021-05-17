刘 瑾

原标题：但愿国潮更壮观

带着中国风元素的李宁服装登上了纽约时装周，完美日记、花西子、润百颜等国潮美妆品牌快速成长，华为、小米、OPPO和vivo四大国产手机品牌占据市场主导地位，五菱宏光MINI EV国内销量超特斯拉……

种种迹象显示，国潮品牌火了。近日，人民网研究院联合百度发布的《国潮骄傲搜索大数据》显示，10年来国潮的关注热度增长了528%。国货的关注度从2016年的45%提高到2021年的75%。

国货数码、国潮服饰、国货美妆、中国美食等行业频频成为热门话题。国内经济发达地区更看好国潮品牌，年轻一代特别是“90后”成为对国货、国潮最为关注的群体。

人们发现，新一轮国潮热并非简单出自情怀，真正的原因是国货新品正建立稳定的供需关系。

供应方面，“中国制造”升级是国潮热的基础。“中国制造”已经进军全球中高端产业链，“中国质量”正在大幅度提升。需求方面，消费回流让高品质国货赢得市场。尤其是接过消费主力棒的“90后”，是以一种平视的眼光去看待这个世界，不会对西方品牌盲目崇拜，反而多了使用“中国制造”的自豪感。

于是，众多品牌纷纷加快在市场排兵布阵。现阶段的国潮更有民族文化与科技潮流加持，中国品牌、中国文化以及中国科技开始引领新趋势。

国潮姓“国”。企业需要深挖传统文化内涵，挖掘和表现当代中国积极的文化特征。要在深挖中国传统文化内核基础上，结合年轻消费者对时尚的追求，让产品、理念、技术等构成元素与时俱进，不断引领新风尚，让中国创造、中国文化、中国元素成为市场热点。

国潮要“潮”。潮流是动态的，要让潮流兴起和流传，不能成为市场“过客”。企业需要细分人群，关注消费新动向，以此推进产品变革与模式创新。实惠产品看价格，耐用刚需看质量，有趣个性看品牌。在这样的消费特点驱动下，“90后”推动着各大品牌与平台不断迈出年轻的步伐，唯有跟上新需求，才能与年轻消费力同频共振，不仅要“潮”起来，更要“潮”下去。

此外，从销售渠道来讲，下沉市场仍有增量红利。当前，下沉市场居民消费能力和意愿都处于上升通道，且明显优于一二线城市。品牌要深耕下沉市场，打造“线上+线下”生态闭环，进行渠道升级。

不可忽视的是，当前的国潮热仍然存在一些问题。如市场上产品良莠不齐，一些企业创新不足全靠模仿，此外，国货在材料和制造工艺方面还有很大提升空间。要让国潮不退潮，需要各行各业发挥创新精神和工匠精神，在科技、制造和质量方面取得突破，让中国品牌成为人们心目中高品质产品的代名词。

(责编：赵超、吕骞)