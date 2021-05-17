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多措并举促进智能制造跑出“加速度”

2021年05月17日08:33 | 来源：经济日报
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原标题：多措并举促进智能制造跑出“加速度”

　　智能制造是全球制造业发展的大趋势。为巩固在全球制造业中的地位，抢占制造业发展的先机，主要发达国家积极发展智能制造、出台智能制造相关战略规划，如德国推出工业4.0、美国积极布局工业互联网等。

　　当前，我国智能制造快速发展，工业机器人约占全球市场份额三分之一，已经成为全球第一大应用市场，但许多领域仍存在不足，可借鉴国外有益经验，多措并举促进智能制造跑出“加速度”。

　　一是搞好顶层设计。智能制造是推进制造强国战略的主攻方向，今后应进一步搞好顶层设计，不断强化战略引导，根据形势发展变化对相关政策进行调整和完善。

　　二是完善配套措施。加大金融支持力度，重视信贷政策与产业政策的衔接，加强对智能制造人才的引进和培养，鼓励企业引进高端装备技术专业人才。

　　三是加强国际合作。实行更高水平对外开放，鼓励企业“走出去”设立研发中心，鼓励跨国企业来我国设立智能制造示范工厂，推进智能制造产业园的建设。

(责编：赵超、吕骞)

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