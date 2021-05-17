雷婷

原标题：第五届丝博会签约项目超1500亿元

为期5天的第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会15日在西安落幕。会议期间举办的三场集中签约仪式上，共签订重点合作项目72个，总投资达1583亿元，涉及教育、现代农业、高技术产业等多个领域。

本届丝博会以“互联互通·共建共享”为主题，吸引了98个国家和地区的1938名驻华使节和境外嘉宾前来参会，300余家境外企业和2300多家国内企业参展，展销各类特色产品2万余种。聚焦高质量共建“一带一路”，围绕“一带一路”经贸交流、金融合作、教育合作、电子商务等多个领域，举办了29场主旨论坛和重要活动。着力推介1300多个富有高“含金量”“含绿量”“含新量”的大项目、好项目，涉及现代农业、装备制造、食品医药、高新技术、基础设施、节能环保、商贸服务、文化旅游等8个领域。

(责编：赵超、吕骞)