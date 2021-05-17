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超八成受访大学生支持高校开设理财课

程思 张宇鑫 见习记者 毕若旭
2021年05月17日08:37 | 来源：中国青年报
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原标题：超八成受访大学生支持高校开设理财课

　　别看邵一迪今年才大三，但她已经“有不少积蓄了”。

　　邵一迪的大学坐落在一个地级市，物价水平不高。这让每个月有1500元生活费的她总能有所结余，“每到月底钱包还能剩个七八百元”。除此之外，她利用寒暑假勤工俭学，再加上每年过年收到的压岁钱，到现在，她已经攒了一笔对大学生来说不菲的积蓄。面对这笔积蓄，邵一迪第一次萌发了“闲钱多赚”的念头。

　　Mob研究院发布的《2021年“韭零后”基民人群洞察报告》显示，2020年新增移动互联网“基民”用户6000万，90后占比近50%。90后、00后年轻人成为“新基民”的主力，深刻影响着基金市场，也呈现出一种新的“投基”模式。

　　面对新兴的“投基”模式，近日，中青校媒面向全国1863名在校大学生发起问卷调查。调查结果显示，82.66%受访者表示支持大学开设理财课程，2.47%表示反对，另有14.87%表示开不开都可以。

　　“闲钱多赚”，大学生开启理财新尝试

　　邵一迪学的不是金融专业，第一次产生理财念头，是无意间在支付软件中看到一条四字广告，“‘闲钱多赚’四个字特别吸引我，觉得完全符合我的现状。”抱着“找到一个让钱生钱办法”的信念，邵一迪开始尝试一份新鲜的理财产品——保险。“我在余额宝放的钱是保险里的三四倍，但是保险理财的收益和余额宝一样多。”在她看来，自己“让钱生钱”的小目标实现了。

　　有了新尝试后，邵一迪算是入了门。除了保险产品外，她陆续尝试了债券、基金等各种各样的理财产品。对她来说，不同产品的尝试更像一种“升级打怪”的过程。在这个过程中，她也不断学习知识，“不断充电”，从理财小白，到“经历了基场红绿交替的风浪”。

　　对于四川某高校的周红汝而言，购买理财产品已经成为她生活里不可缺少的一部分。家人给了周红汝一笔钱，专门用于投资，“在家人的带领下，我买了两支股票，加上运气加持，得到了非常可观的收入，这让我第一次感受到了市场强大的力量。”

　　不过，理财新手们的“试水之旅”并非都是一帆风顺。体验到基金下跌的“阵痛”后，就读于河南一所高校市场营销专业的刘建辉产生了“再也不买”的想法。他曾在手机上收到推荐理财产品的文章或广告，这让他不免有些好奇。了解了一些理财知识、衡量了风险之后，他用一些闲钱购买了基金产品。“大概过了20天，就赔了十分之一。”刚刚燃起的好奇心一下就被浇熄了。不过在他看来，“这也是一次生活体验。”

　　中青校媒调查发现，受访大学生中19.27%大学生曾有过购买股票、基金、保险等理财产品的经历，51.32%受访者表示有过购买理财产品的想法，但目前还没有行动。此外，29.41%受访者表示并未产生过购买想法。调查结果显示，82.50%受访者理财的资金来源是生活费结余，38.86%为父母资助，兼职、实习获取的收入，奖学金、助学金等学业奖励也是大学生理财资金的主要来源（30.06%）。此外，1.61%大学生以借款形式进行理财投资。

　　中国政法大学互联网金融法律研究院院长、教授、博士生导师李爱君分析，目前有许多大学生加入理财大军，一方面是因为金融服务模式进行了线上服务创新，服务人群覆盖面广、接受服务的便利性强、金融产品创新普惠化，这让当代大学生有了认识和接受金融服务的机会。此外，现在支付产品和理财产品的融合，让大学生在接受其他金融服务的同时，就很容易接触到各类理财产品。另外，一些大学生的生活费有结余，或者有一些收入，都给大学生带来理财的本金。

　　在李爱君看来，许多人大学阶段就开始理财的现象，说明我国金融服务普惠性在提高，国民金融意识在增强。“同时它也说明了我国金融业竞争日益激烈，所以大学生虽然是没有资金收入、风险认识不强的群体，却也成为理财服务的对象。”

　　学习理财渠道“五花八门”，大学生最看重理财产品稳健性

　　中青校媒调查发现，尽管理财市场日益多元化，大学生接触理财产品的渠道也愈发丰富，但是大学生学习理财知识的渠道却有待健全。调查结果显示，58.62%受访大学生通过媒体平台进行自学，47.72%受访大学生通过课堂、相关讲座进行学习，39.35%受访大学生通过亲朋好友介绍进行学习。另有11.65%受访者表示并没有正规途径进行学习，用“道听途说”来形容自己接触到的理财知识。

　　在大学生群体中，有两年多理财经验的管思衡算是一个“老基民”。刚上大学时生活费不太够用，他萌生了通过理财“开源”的想法。自学了北京大学光华管理学院金融系老师香帅的金融学课程后，他向父母提出，预支1年的生活费用于理财，1年内不再开口要生活费。起初妈妈不太同意，但爸爸鼓励他尝试。“他还说如果我真的亏得裤子都不剩，还是会给我一些接济。”

　　把网课上学到的如何挑选股票、基金，怎样读懂图表和数据应用到“实战”的前两个月，他很快小赚了一笔，“大概10%左右”。正高兴着，他就和全球股民、基民一起遭遇了“大阴线亏损”，1万元亏损了2000元左右。火一下烧到了这个新手的眉毛。他把所有资金都拿出来重新配置，一半储蓄，另一半购买基金，每只基金只投入1000元到2000元。大三他又向家人预支了生活费，整个2020年，他的本金获得的收益达到75%。

　　对于邵一迪而言，微信公众号、知乎金融大V等自媒体平台是她学习理财的重要途径。这位理财届的“小白”正在通过各种渠道，为自己的“小金库”添砖加瓦。在外人看来，邵一迪“没少赚”，但她依旧保持着清醒的理财思路，坚持“走适合自己的道路”。她称自己是组合理财型选手，身为大学生的她知道自己没办法将大量精力投入在理财上，“理财资金的涨跌只能通过理财产品组合收益来平衡，相比赚很多钱，稳健对我来说更重要。”

　　李爱君表示，大学生理财面临的风险，主要是产品风险性是否准确和风险评估是否合规。为了更好地规避风险，李爱君发现，绝大多数大学生会选择风险低的产品。

　　中青校媒调查也发现，面对日益丰富的理财产品类型，经济能力并未完全成熟的大学生最注重理财产品的稳定性，81.27%受访者表示会选择有收益但风险相对较低的产品。

　　大学生需要金融教育机制和监管保驾护航

　　中青校媒调查显示，75.15%受访者认为大学生培养自己的投资理财意识、方法十分重要；66.67%表示大学生应以学习建立理财意识为主，并适当加以实践；59.21%表示学校应该为大学生普及基本的理财知识；24.28%表示大学生在还未有独立经济能力时，尽可能不接触理财产品；18.89%表示应当对大学生理财予以技术和政策保护，避免大学生过度理财。另有7.94%受访者认为大学生不应该参与任何形式的理财投资。

　　针对“大学生该不该理财”这个问题，邵一迪坦言，大学生购买理财产品要有独立思考的能力，首先要思考自己是否有承担风险的能力。

　　在邵一迪看来，大学开设金融安全知识课程的必要性很高，但是对“大学生如何理财”相关课程的开设持保留意见。邵一迪比较担心授课老师对相关知识的专业程度，以及课堂理论知识和现实情况脱节等问题。“不过，如果学校开设相关课程，我还是愿意去听听看。”

　　周红汝对大学生学习理财持比较积极的态度。在她看来，学习理财的过程中，可以慢慢了解怎样用钱会更有意义，建立起健康的金钱观。“不要盲目跟风，量力而行，多学习”，是周汝红给理财新手的建议。

　　管思衡买了一本《千年金融史》，看过历史中的狂风巨浪后，他更理性地看待市场规律，也能让自己用平常心看待各种变化。“新手还可以去证券类App开设一个新手账号，不用真的投入本金，但可以练习如何理财，给以后积累经验。”

　　“量力而行”是他理财两年后总结的心得，“如果条件允许，可以去尝试，但如果既没有专业知识，又没有闲钱，就不要看别人赚钱也心痒，千万别为了理财而贷款。”

　　虽然已经有了两年理财经验，但孙熠君表示自己还不是很了解该如何更好地选择基金，还有很多东西要学。孙熠君觉得，大学生理财，应该以建立理财意识为主。

　　李爱君表示，相关部门应该建立金融教育机制，并加强对大学生的金融消费权益保护，通过教育和监管，保护大学生投资群体的合法利益。

　　“‘太阳底下没有新鲜事’，现在的金融现象大都是历史上曾经发生过的。”如果遇到身边人因理财导致情绪波动，管思衡总会用金融课上听到过的一句话来宽慰他们。

(责编：赵超、吕骞)

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