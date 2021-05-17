原标题：“科技冬奥”专项助力冬残奥运动员积极备战

在冰面上自如控制冰橇，灵活运动冰球杆，激烈碰撞、快速传球、精准射门……令人眼花缭乱的竞技比拼让人对残奥冰球运动员尤为钦佩，而技术装备的加持也让残疾人运动员备战北京2022年冬残奥会的训练更加积极有效。

5月16日是第三十一次全国助残日。伴随北京冬残奥会的脚步一步步临近，“科技冬奥”重点专项设立的相关项目正在不断向前推进，为运动员追逐梦想注入科技动能。

中国残疾人体育运动管理中心的标准冰场里，四根天线悬置于穹顶四方，运动员通过置于身上的可穿戴设备，实现运动轨迹的实时监测与数据传输。

“科技冬奥”专项——“智慧冰雪场关键技术研究”项目课题负责人之一、北京体育大学教授刘昊扬告诉科技日报记者，针对冰球运动高速滑行特点，项目团队基于超宽带技术研发的精准定位算法，可实现每秒1000次高精度定位，这意味着残奥冰球场上的12名运动员，即便处于互相遮挡、一片混战的情况下，每一名运动员的位置、运动轨迹等数据也会高效、迅速获取，用以辅助教练员优化竞训方案。

除此之外，该项目研发的“滑雪辅助训练数据采集与分析系统”已于今年3月在国家冬季两项中心、太舞滑雪场、云顶密苑滑雪场得到应用，服务冬残奥会越野滑雪与冬季两项集训队训练。“智慧冰雪场关键技术研究”项目负责人、中北大学教授丑修建表示，“随队科技服务期间，能够当天向教练反馈测试技术报告，并定期同教练深入沟通，根据教练组真实需求和专业建议不断优化辅助训练系统，得到了教练团队的认可。”

因为数据反馈及时、全面，量化数据报告为教练员对运动员战术策略、体能分配和技术诊断提供重要的数据支持。2021年初的雪季训练期间，国家残疾人越野滑雪及冬季两项集训队外教伊万特别邀请项目团队参与正式比赛（积分赛），采集、分析、反馈运动员比赛数据，以进一步提升运动员赛时竞技水平。

特别值得一提的是，该项目的另一项成果：“基于人工智能算法搭建的冰壶比赛辅助训练系统”已服务中国轮椅冰壶队。值得一提的是，中国轮椅冰壶队在平昌冬残奥会上力压群雄勇夺金牌，实现了中国冬残奥会项目金牌和奖牌零的突破。丑修建表示，辅助训练系统可实现三维多视角展示、历史数据回放、实时三维虚拟直播，还可提供投壶策略建议，为中国轮椅冰壶队的训练提供科技支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)