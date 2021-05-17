孙杰

原标题：变味的市值管理将迎监管风暴

一查到底，绝不是说说而已。近日，拥有百万粉丝的微博大V叶飞爆料了一些上市公司市值管理“黑幕”，此事不断发酵，引发监管再度出手。昨晚，证监会表示，根据交易所核查情况，决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。一场针对市场操纵的监管风暴，正在来临。

证监会关注私募微博“讨债”

近日，昔日私募冠军叶飞通过其微博公开“讨债”，称上市公司中源家居市值管理出现“坐庄赖账”等情况，导致其合作伙伴亏损。

针对叶飞的爆料，5月14日，证监会新闻发言人火速回应，表示对此高度重视。5月13日，上交所即启动排查相关账户，并于当日下午向公司发出《监管工作函》，要求公司自查，并如实披露相关情况。证监会派出机构已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。

16日晚，证监会再度发声表示，针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题，根据交易所核查情况，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

证监会表示，坚决贯彻落实“零容忍”工作方针，依法从严从快从重打击包括恶性操纵市场、内幕交易等在内的各类重大违法行为，持续净化市场生态。同时，欢迎市场各方特别是了解情况、掌握证据的人士，通过常规渠道举报证券期货重大违法犯罪线索，共同维护资本市场良好秩序。

多家公司券商接连“被爆”

叶飞1994年进入资本市场，2003年进军私募投资，曾担任淮北市倚天投资有限公司的董事长兼总经理，曾被机构评为阳光私募基金股票策略组2016年上半年度冠军。但2015年叶飞因操纵市场，曾被证监会处罚，没收其违法所得663.8万元，并处以1991万元罚款。

此次爆料起始于5月9日，叶飞在其微博“叶飞私募冠军直说”中表示，其通过中间人参与中源家居的市值管理，但中源家居市值管理找的盘方赖账不付尾款。而且一开始说的是锁仓代持保底给保证金，盘方拉升30%以上，结果不仅没有锁仓，还直接出货给相关机构。由此导致叶飞联系的一些公募基金经理和券商资管买了股票一直下跌，损失较大。对叶飞的“讨债”，5月13日，中源家居发布澄清公告，否认与叶飞有联系。

5月14日，叶飞连发多条微博，又点名隆基机械、维信诺和昊志机电等多家上市公司。随着当晚一场微博直播，越来越多市值管理“内幕”被叶飞爆出，更多机构卷入其中，包括众应互联（*ST众应）、华钰矿业（ST华钰）、维信诺、昊志机电、东方时尚和隆基机械等多家上市公司，以及申万宏源证券、民生证券、天风证券等券商。

去年来调查操纵市场65起

市值管理本非贬义，指的是上市公司采取合法合规的经营方式和科学手段，使公司股票价格服务于公司整体战略目标。但市值与股价紧密相关，这就很容易让市值管理变味儿。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，市值管理和股价操纵之间有时只是一线之隔，如果市值管理违反了法律，可能就变成了市场操纵。

对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，证监会明确表示，一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动，将一查到底、依法严惩，并及时向社会公布。

操纵市场严重侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，是必须坚决铲除的市场“毒瘤”。证监会介绍，近年来，一些不法分子利用持股、资金、信息、技术优势，多方合谋实施操纵的案件仍时有发生。证监会将此类违法违规行为列为稽查执法打击的重点，2020年以来，证监会累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查，王某操纵“恺英网络”、吴某模操纵“凯瑞德”等一批严重扰乱市场秩序的恶性操纵市场行为得到严肃查处。

证监会重申，对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度，重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为。对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的，证监会将会同公安机关依法彻查严处，绝不姑息。

(责编：赵超、吕骞)