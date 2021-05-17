石飞月

原标题：产业链加速破冰 8K电视时代真的要来了

5G商用的推进，正让超高清视频加速飞入寻常百姓家，同时产业链的联合和探索也在不断加速。5月16日，在北京举办的第二十三届中国国际照相机械影像器材与技术博览会上，佳能、海信两大品牌展示了正在共同推进的8K影像解决方案。

产业观察家许意强表示，佳能与海信围绕8K的合作，其实是打通8K产业链的重要一步。佳能拥有影像的摄录优势，而海信则拥有大屏显示优势，两者合作打通了8K从内容制作到显示的一体化能力，有助于推动8K电视的市场化普及。

“从目前双方的合作来看，既有硬件上的协同，也有8K画质显示技术上的协同，最终应该是围绕8K的影像方案展开一揽子的合作。包括8K直播、制作以及播放等，直至全面打通。”许意强说。

随着4K分辨率的普及，整个显示行业正在极力推动8K的发展，奥运会、欧洲杯等重大赛事也将启用8K直播，虽然新冠肺炎疫情导致赛事推迟，但是8K的爆发已经不可阻挡。

在刚刚举办的2021世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会上，北京商报记者获悉，2020年，我国4K超高清电视市场占比已经超过70%。其中55英寸以上4K超高清电视渗透率达99%，这预示着未来彩电市场4K/8K将是大势所趋。

而更为高端和更高清的8K电视产品，在去年终于有了新的进展。据奥维云网统计，2020年国内8K电视出货量达到6万台，同比增长264%，相比2019年达到将近2.6倍的翻倍式增长。

2020年以来，几乎所有主流品牌都在加码8K电视新品，包括索尼、三星、海信等主流品牌都纷纷力推8K电视，从而驱动8K电视真正开始“起量”，在2021年，这种势头也正呈现加速的趋势。

北京商报记者发现，目前市场上8K电视品牌很多，它们在音画品质、内容资源、智能体验等方面都有各自的优势。从国内来看，海信、长虹等品牌较早在8K市场进行部署，目前旗下8K产品普遍定位旗舰机型，整体设计、画质、体验都比较过硬，市场反馈也不错。

长期以来，价格昂贵、网络传输问题、内容的缺失一直是影响8K电视市场化最棘手的问题，如今这些瓶颈正在逐渐破解。

据统计，2020年8K电视价格不断下降，平均售价已从2019年的4.8万元下降到2020年的3万元，很多电视品牌都推出了万元左右的8K电视。

除价格外，8K电视在网络传输和内容方面逐渐破冰，产业链也日趋成熟。而各个电视厂商也在不断推出迭代的创新技术，来弥补8K电视内容输出上的短板。像三星通过AI技术为8K内容输出转化提供解决方案；索尼则通过全新的XR认知芯片强化在高清大屏产品上的画面优化应用。

海信相关负责人向北京商报记者介绍，海信自主研发的第三代8K超解像技术，可以实现从低画质片源到2K、4K、8K画质的三级优化，同时通过对抗式AI技术实时构建场景模型，对设备没有拍摄出来的物体细节进行AI场景补偿。

中国电子信息产业发展研究院院长张立认为，8K时代有望提前到来。从目前来看，包括8K采编播设备、编解码、承载网络、8K终端在内的技术产品链路已基本打通，示范性8K入户也即将实现。

“海信与佳能的合作，为中国企业在8K电视上的普及和应用提供了一个很好的思路，那就是开放整合强势企业的资源，而不是像索尼那样完全自研，从而快速打通产业链，带动市场和消费的升级。这也会给长虹、康佳、创维等电视厂商提供一些思考和借鉴。”许意强说。

(责编：赵超、吕骞)