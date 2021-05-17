原标题：中通再现宠物盲盒 已立案调查 拟罚3万元

5月15日晚，针对“苏州中通快递中转站发现宠物盲盒”事件，江苏省邮政管理局发布情况通报称，向涉嫌收寄不能确定安全性物品的无锡中通快递有限公司送达行政处罚意见告知书，拟对其罚款3万元。

据了解，5月11日，有志愿者发布视频称，在苏州中通快递中转站发现宠物盲盒30多件，其中有21只猫狗已经死亡，尸体臭味浓烈，7只存活的猫狗也有不同程度的疾病。

通报称，2021年5月11日接到举报，称在苏州中通快递中转站发现宠物盲盒。经苏州市邮政管理局初步调查，在现场共发现寄递活体动物的快件13件，动物均已死亡。

邮政管理部门对此高度重视，立即组织对涉事企业相关收寄行为开展调查。经苏州市、徐州市、常州市邮政管理局共同调查，该批快件为无锡中通快递有限公司于2021年5月5日在常州市揽收，内件为猫、狗等动物，且无检验检疫等安全证明。

目前，常州市邮政管理局已立案调查，并向涉嫌收寄不能确定安全性物品的无锡中通快递有限公司送达行政处罚意见告知书，拟对其作出罚款人民币3万元的行政处罚。在案件办理过程中，邮政管理部门发现该企业还存在其他违法行为，正在做进一步调查并将依法处理。

同时，约谈中通快递江苏区域负责人，要求中通快递立即停止非法收寄活体动物，积极做好整改，切实执行寄递安全相关制度，确保依法依规经营。

此外，在全省邮政快递行业组织开展专项整治，深入宣传贯彻《邮政法》《动物防疫法》《禁止寄递物品管理规定》等法律法规，督促落实禁止限制寄递物品规定和动物防疫要求，切实维护寄递市场秩序。

短短半个月内，这已经不是中通快递第一次因宠物盲盒事件受到处罚。5月3日晚，媒体报道中通快递成都荷花池网点违规寄递猫狗等活体动物。经调查核实，这批活体动物系平台电商客户线上销售，中通快递成都荷花池网点违规揽收。

中通快递为此致歉，并表示将采取三项整改措施。其中，涉事的成都荷花池网点暂停快递揽收业务，全面自查，并配合相关部门调查。此外，中通快递四川省管理中心寄递安全负责人停职检查，扣除其全年绩效奖金。全网中心和网点展开“邮路安全培训”“三项制度培训”“《国家保护动物目录》培训”“邮路禁寄物品目录培训”等专项培训。

刚刚道歉为何又明知故犯？原来此次江苏宠物盲盒寄递导致宠物大量死亡，也与此前的整改风波有关。

有媒体报道，江苏宠物盲盒的快递盒上，均贴有中通快递的运单以及写着“退苏州太湖”字样的改退批条，表明这是一批被中通退回的快递。

而苏州中通有限公司在接受媒体采访时表示，这批宠物盲盒的寄件人是在徐州邳州，这批猫狗是由私人拉至中通位于江苏无锡的中转站进行发货。货物发出之后，由于成都宠物盲盒事件的爆发，中通公司发布了全面禁止活体动物寄递的通知，于是这批在途的小动物，就又被按照一般货物的流程，原路退回。而中通无锡中转站的快递，会滞留在苏州中转站，则是因为中通内部流程的错误导致。

根据我国《邮政法实施细则》规定，“禁止寄递或者在邮件内夹带下列物品”，其中第六项即为“各种活的动物”。2020年3月19日，国家邮政局也已向全行业发出通知，要求规范活体动物寄递、严厉打击非法寄递野生动物及其制品行为。

(责编：赵超、吕骞)