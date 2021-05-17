原标题：海宁尖山“源网荷储一体化示范区”出台新政响应省补政策

5月14日，浙江海宁尖山新区出台《关于推动源网荷储协调发展 深入开展海宁尖山电力需求响应建设的通知》（以下简称《通知》），明确对区域内开展电力多层级需求响应进行补贴。海宁尖山也成为浙江首个明确对局部区域自主发起电力需求响应进行补贴的地方政府。

据介绍，作为电网调节负荷的重要市场化手段，全国各省对电力需求响应都有补贴政策。当前浙江全省执行的补贴标准是省发改委、能源局发布的《关于开展2020年度电力需求响应工作的通知》，也称省补。省补根据响应类型不同，补贴从1.2元/千瓦时到4.0元/千瓦时不等。

《通知》明确：对有效参与省级发起的需求响应且已纳入省级补贴范围的用户，在省补的基础上额外给予1元/千瓦时的地方固定补贴；对有效参与尖山区域自主发起的需求响应且未纳入省级补贴范围的用户，给予2元/千瓦时的地方固定补贴。响应成效评估标准参照省能源局最新文件规定执行，力度颇大。

以海宁永力电子陶瓷有限公司为例，假设当电网突发应急情况，需要发起分钟级需求响应时，经过企业确认操作后，企业参与响应的10台非重要设备将在30分钟内停止运行，可释放1500千瓦的运行总功率。按照现有政策，在省补2.4万元的基础上，还可获得1.2万元的地方补贴。

今年3月海宁市就在尖山新区成立全国首个“源网荷储一体化”示范区，同时率先出台意见对“以新能源为主体的新型电力系统”建设进行明确，并从政策机制上要求按照新能源项目装机容量的10%配置储能。

国网海宁市供电公司副总经理袁力表示，《通知》的出台是“源网荷储一体化建设示范区”建设的重要成果，体现了示范区的政策优势和构建“以新能源为主体的新型电力系统”助推高质量实现“30·60目标”的决心。

“地方补贴的出台，反映了地方政府对我们企业的重视和扶持。我们也更愿意主动参与到电力需求响应中去。”浙江联鑫板材科技有限公司相关负责人唐跃明表示，这样的需求响应更人性化，更市场化，不论对政府对电网还是企业自身，都实现了经济和效率的双提升。

目前，尖山新区的347家企业已经全部签约实现了需求响应签约全覆盖，可调节负荷9.8万千瓦。其中分钟级需求响应10户，秒级（分路负控）30户，可调节负荷分别达到了3.4万千瓦和1.8万千瓦。据悉，当前，国网海宁市供电公司正在对海宁全域528户容量1000千伏安及以上的专变用户开展需求响应资源普查，争取建成多层级全时域的需求响应资源池。资源池建成后，预计响应负荷将达到37.26万千瓦，相当于新建了3.5座110千伏变电站。

“资源池内的用户在享受需求响应经济补贴的同时，还将获得供电企业的增值服务，相当于电力VIP。”袁力表示。此外，国网海宁市供电公司还专门制定了《海宁电网需求响应预案》，并结合迎峰度夏等节点不定期演练。但对于响应不主动、执行程度较差的用户，也会被调整出资源池，以确保企业响应高效率。（记者 马爱平 通讯员 陈俊华 张晨 季瑷）

(责编：赵竹青、吕骞)